Ferrum IT Group и Ippon внедрили систему бесперебойного питания для одного из крупнейших маркетплейсов России

Системный интегратор Ferrum IT Group и ведущий производитель ИБП Ippon внедрили передовые технологии, позволяющие еще больше повысить производительность складских операций крупного российского маркетплейса. Об этом CNews сообщили представители Ferrum IT Group.

Проект оснащения логистических центров был реализован в 2023 г. и на сегодняшний день перешёл в стадию масштабирования.

Первое из направлений сотрудничества – снабжение инфраструктуры новых логистических центров источниками бесперебойного питания. Проект включал обеспечение безотказной работы систем электроснабжения, освещения, а также других бизнес-критичных областей.

Второе направление – модернизация систем складского учета. Средства транспортировки грузов, которые используются на территории логистического центра, оборудованы устройствами сканирования штрихкодов, подключенных к единой информационной системе. Данный функционал используется заказчиком для повышения производительности складских операций. В общей сложности Ferrum IT Group оснастил 2,6 тыс. средств транспортировки источниками бесперебойного питания Ippon Back Verso 800.

Сергей Московкин, руководитель отдела продаж Ferrum IT Group: «Главным вызовом при реализации проекта стала доступность большого количества источников бесперебойного питания единой модели – на момент осуществления сохранялся дефицит рынка, и немногие игроки могли обеспечить поставку должного объема продукции. Существенную поддержку проекту оказал производитель Ippon, который смог обеспечить необходимый объем отгрузок в установленные сроки и последующее сервисное обслуживание».

Кристина Вишневецкая, директор по развитию Ippon: «Один из главных принципов Ippon – это складская доступность, которая подразумевает наличие товара в любом нужном количестве – от самых простых SOHO продуктов до сложных 3-фазных решений. И именно этот принцип помог нашим компаниям эффективно решить задачу заказчика. Высокое качество продукции и большой опыт реализации крупных проектов за более чем 20 лет работы в РФ – это те факторы, которые влияют на выбор именно Ippon. Даже в сложных периодах последних лет наша компания производила достаточное количество ИБП, каждый год диверсифицируя риски по-новому, как не делал ранее никто из других производителей.

Этот проект стал отправной точкой во взаимовыгодном сотрудничестве с компанией Ferrum IT Group. Системный интегратор идет по правильному пути, наращивая свою экспертизу и компетенции в области инженерных решений. Мы надеемся, что в дальнейшей совместной работе подобных кейсов станет еще больше».