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«Инферит» (ГК Softline) и ООО «ТЦИ» продвигают доверие к отечественному TLS

«Инферит» (ГК Softline) и ООО «ТЦИ» достигли соглашения о добавлении корневых сертификатов Центра сертификации ТЦИ в списки доверенных в дистрибутивах отечественной операционной системы «МСВСфера». Развитие национальной экосистемы TLS в России позволит снизить зависимость от иностранных центров сертификации и нивелировать риски для владельцев и пользователей отечественных веб-ресурсов. Об этом CNews сообщили представители Softline.

TLS — базовая технология, обеспечивающая безопасный обмен данными пользователей при работе с веб-сайтами. TLS-сертификат служит инструментом определения подлинности веб-сайта, с которым соединяется браузер пользователя.

Добавление корневых сертификатов российских центров сертификации в списки доверенных в отечественных операционных системах важно для становления национальной экосистемы TLS в России, так как это позволит снизить зависимость от иностранных центров сертификации, выпускающих TLS-сертификаты, и нивелировать тем самым риски для владельцев и пользователей отечественных веб-ресурсов.

«Мы ценим отечественные разработки и стремимся использовать их для обеспечения безопасности и комфорта наших клиентов. Добавление корневых сертификатов ООО «ТЦИ» в нашу операционную систему «МСВСфера» поможет перенести веб-безопасность на новый уровень и уменьшить зависимость от зарубежных удостоверяющих центров», – отметил Дмитрий Баранов, директор продуктов «Инферит ОС».

«Добавление нашего корневого сертификата в отечественные ОС является первоочередной задачей, поскольку способствует развитию полностью независимых отечественных технологий и отвечает нашей стратегии технологической независимости , что в свою очередь позволяет обеспечивать безопасность передаваемых пользователями данных. ТЦИ выпускает сертификаты ECDSA и ГОСТ. ECDSA-сертификаты можно использовать при типовых настройках без изменений на сервере и клиенте, а ГОСТ-сертификаты популяризируют отечественную криптографию», – сказал Алексей Рогдев, генеральный директор ТЦИ.

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