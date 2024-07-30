«Магнит» подключил маркетплейс «Магнит Маркет» к мультиформатной программе лояльности

«Магнит», участник российского ритейла, завершил подключение маркетплейса «Магнит Маркет» к мультиформатной программе лояльности «Магнит Плюс». Теперь при покупках на маркетплейсе в приложении «Магнита» пользователям доступно накопление и списание бонусов. Об этом CNews сообщили представители «Магнита».

Тратить бонусы за покупки на «Магнит Маркете» можно не только на маркетплейсе, но и в других форматах розничной сети «Магнит»: магазинах «у дома», гипермаркетах, дрогери и аптеках, а также при заказе продуктов и непродовольственных товаров из магазинов с доставкой. И наоборот: накопленные за покупки в магазинах бонусы потребитель может потратить на «Магнит Маркете». Один бонус равен одному рублю, бонусами можно оплатить до 50% покупки.

В будущем держатели карты «Магнит Плюс» также смогут получать персональные предложения и повышенный кешбэк за покупки определенных товаров на маркетплейсе.

Маркетплейс «Магнит Маркет», который был запущен на базе приобретенной онлайн-площадки KazanExpress, появился в мобильном приложении «Магнит: акции и доставка» в мае. В приложении пользователям доступна виртуальная карта лояльности, возможность заказа товаров из всех основных форматов «Магнита», а также информация об акциях, ассортименте магазинов, библиотека рецептов и другой полезный контент. Кроме мобильного приложения «Магнита», сделать заказ на «Магнит Маркете» можно в отдельном приложении маркетплейса и на сайте mm.ru.

В настоящее время «Магнит Маркет» представлен в 126 городах, включая Москву, Казань, Самару, Уфу, Нижний Новгород и др. Сеть пунктов выдачи маркетплейса объединяет более 1,5 тыс. точек, большинство из которых расположены в магазинах «Магнит».

Константин Измайлов, генеральный директор маркетплейса «Магнит Маркет»: «Наша первоочередная задача – стать маркетплейсом номер один для многомиллионной аудитории магазинов «Магнит», и подключение «Магнит Маркета» к единой мультиформатной программе лояльности розничной сети является логичным шагом для достижения этой цели. Теперь покупатели, зарегистрированные в программе лояльности «Магнит Плюс», будут получать еще больше выгод не только в магазинах, но и при покупках на «Магнит Маркете». Этой возможностью уже могут воспользоваться потребители в регионах присутствия «Магнит Маркета», включая Москву. Всего в программе лояльности «Магнит Плюс» на сегодняшний день зарегистрировано около 80 млн человек, и мы надеемся, что в будущем, по мере географической экспансии «Магнит Маркета», они станут нашими постоянными покупателями».