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«МегаФон» расширил сеть LTE в Кабардино-Балкарии

Новые скорости мобильного интернета получили жители сел в Терском, Баксанском, Зольском и Чегемском районах республики. Инженеры «МегаФона» установили дополнительное телеком-оборудование в ответ на увеличившийся спрос на связь. Сейчас скорость загрузки выросла на 20% и достигает 60 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Улучшения коснулись жителей сел Акбаш, Дейское, Исламей, Сармаково, Терекское и Шалушка. Как показала обезличенная аналитика «МегаФона», за год объем передачи данных в этих локациях суммарно вырос почти в два раза.

Помимо социальных и промышленных объектов, в селах и рядом с ними располагаются туристические места, такие как Чегемское ущелье и термальный источник Гедуко. Кроме того, через эти районы пролегает дорога к высшей точки Европы — горе Эльбрус и ее горным курортам.

«Нам важно предоставлять абонентам доступ к качественным услугам связи где бы они не находились: дома, на работе или на отдыхе. Новые технические решения обеспечили рост емкости сети и теперь пользоваться цифровыми сервисами стало гораздо проще. Мы уже видим рост популярности социальных сетей и мессенджеров в этих районах. Так, на отечественную платформу “ВКонтакте” за последний год наши земляки потратили на 30% больше трафика, благодаря установке дополнительной инфраструктуры», — сазал директор «МегаФона» в Кабардино-Балкарии Роман Терехин.

Расширение покрытия также увеличивает зону действия технологии VoLTE. Она дает возможность разговаривать по мобильному телефону и при этом оставаться в Сети. Соединение устанавливается за пару секунд, гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового звука.

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