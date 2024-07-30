CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС вдвое ускорила мобильный интернет в селах Возжаевка и Амурское

ПАО «МТС» провела работы по модернизации сети LTE в селах Возжаевка и Амурское. Благодаря переводу частот на современный стандарт, скорость мобильного интернета на территории сел возросла в два раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС провели перевод частот из диапазонов 2G и 3G на современный стандарт LTE, что позволило увеличить скоростные характеристики мобильного интернета, обеспечить устойчивое покрытие и расширить емкость сети 4G (LTE) на 70%. Новое качество связи доступно на всей территории граничащих друг с другом сел, где проживают более 5000 жителей.

Скоростной мобильный интернет также доступен на территории зерноочистительного комплекса. В разгар полевых работ сотрудники предприятия могут оперативно координировать доставку урожая на площадки хранения и дальнейшую отгрузку на перерабатывающие заводы, а также подключать термометрию и другое оборудование для определения качественных показателей зерна. Использование цифровых решений позволит сократить человеческий фактор на производстве и повысить безопасность сотрудников.

«Возжаевка является крупным логистическим хабом, который используют аграрии для отгрузки урожая российским и зарубежным клиентам. Улучшение качественных характеристик связи позволяет подключать современные мобильные решения, чтобы в сжатые сроки с момента сбора зерновых и бобовых культур организовать их доставку до конечного покупателя в оговоренные сроки и в надлежащем качестве. Это особенно актуально сейчас – в разгар полевых работ», – сказала директор МТС в Амурской области Олеся Двинина.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Максим Семёнкин, CodeInside: Рынок от аутсорсинга не отказывается, но активно сокращает его

В России вводятся жесткие ограничения в соцсетях: запрет на звонки от неизвестных и регистрация блогеров

Как в «Норникеле» объединили все корпоративные сервисы на одной платформе

Российские компании все чаще атакуют мошенники, притворяющиеся госструктурами

Росагролизинг: как специалисты «Нетрики» провели миграцию аналитической системы компании с MS SQL Server на Postgres Pro

Какого эффекта можно добиться благодаря цифровизации промышленности

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор Hisense RQ760N4IF1: холодильник будущего с интеллектуальными функциями

9 умных гаджетов, которые помогут следить за здоровьем: выбор ZOOM

Обзор Acer Predator Orion X POx-950: компактный игровой ПК «под ключ»

Показать еще

Наука

Раскрыта тайна денег раннего Средневековья — она меняет понимание развития всей Европы

Создан самый чистый в мире кремний — это прямой путь к масштабируемым квантовым компьютерам

Галактические кольца всевластия: астрономы обнаружили массивные магнитные тороиды в гало Млечного Пути — они влияют на всю Вселенную
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024