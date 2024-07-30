На Госуслугах доступна запись к 6 тысячам нотариусов

Экономьте время — записывайтесь в нотариальные конторы через «Госуслуги». К сервису подключились шесть тыс. нотариусов по всей России, это более 70% от их общего числа. С июля запись доступна в Москве. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

На «Госуслугах» можно не только выбрать ближайшего нотариуса и удобное время визита, но и указать нотариальное действие, узнать перечень необходимых документов и при желании — направить их электронные копии заранее, чтобы нотариус подготовился к приему.

Самые популярные нотариальные действия: удостоверение доверенностей, открытие наследственного дела; оформление согласий супруга на сделку; сделки дарения имущества; удостоверение завещаний.

Где чаще всего пользуются сервисом; Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ, Ростовская область.

Для записи требуется подтвержденная учётная запись на «Госуслугах».

Сервис развивается в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика».