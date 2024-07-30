Сервис кикшеринга «МТС Юрент» запускает аренду пауэрбанков в Новосибирске

Сервис шеринга для активных горожан «МТС Юрент» запустил шеринг пауэрбанков в Новосибирске. Станции, в которых можно арендовать пауэрбанки через «МТС Юрент», отображаются на карте в приложении значком с фиолетовой молнией. В течение августа 2024 г. в городе появится порядка 500 станций с арендой таких устройств для зарядки. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Стоимость аренды пауэрбанка составит 99 руб. за первый час аренды и еще 100 руб. — до конца суток, стоимость следующих суток аренды — 199 руб. С подпиской МТС Premium первые полчаса аренды пауэрбанка при каждой аренде будут бесплатными. Стоимость аренды на оставшиеся 30 минут первого часа составит 50 руб. Количество аренд пауэрбанков с бесплатными 30 минутами для подписчиков МТС Premium не ограничено, первые полчаса аренды будут бесплатными всегда, пока у пользователя действует подписка.

К концу 2024 г. «МТС Юрент» планирует увеличить количество зарядных станций до 17 тыс. в большинстве городов страны, в которых уже представлены самокаты «МТС Юрент». Увеличение плотности станций будет происходить в том числе за счет подключения новых технологических партнеров.

«Наша задача — дать пользователям максимальную свободу передвижения по городу. Добавление к шерингу электросамокатов аренды пауэрбанков сделает наш сервис еще удобнее для миллионов наших пользователей. Мы запускаем этот проект как пилот, рассчитываем, что аренда пауэрбанков создаст дополнительную ценность продукта и повысит частотность использования нашего приложения существующими пользователями, а также привлечет новых активных горожан», — сказал Иван Туринге, генеральный директор «МТС Юрент».

«По данным Big Data МТС мы видим, что аудитория электросамокатов сильно пересекается с пользователями сервисов аренды пауэрбанков. Это активная очень мобильная молодая аудитория. Более того, аренда самоката и пауэрбанка — это очень похожие процессы. Поэтому нам показалось логичным объединить эти лва сервиса. Если гипотеза подтвердится, и мы увидим хорошие результаты, то продолжим проращивать технологии и в другие сервисы экосистемы. Новый продукт «МТС Юрент» поможет клиентам сервиса быть более мобильными, и окажет положительный эффект на показатели компании», — отметил Игорь Косолап, директор департамента развития цифровых продуктов МТС.