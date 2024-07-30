Вышло обновление модуля Client Portal платформы ESMP

Разработчик программного обеспечения для управления ИТ-процессами «РТК ИТ Плюс» обновил один из модулей платформы ESMP, который отвечает за создание и управление заявками в сервисные подразделения, в том числе с помощью умного поиска. В новой версии появился ряд функций: гибкая настройка разделов портала, возможность настройки популярных услуг, опросы различной сложности, а также версионирование форм в интерфейсе администратора. Об этом CNews сообщили представители «РТК ИТ Плюс».

Модуль Client Portal состоит из клиентского раздела и раздела администратора. Поэтому главной доработкой стала доступность настройки разделов портала без необходимости разработки. Так, например, появилась возможность настройки отображения пунктов меню портала, переименования всех кнопок и наименований на портале, настройка управления данными в карточке – выбор нужных полей из доступных и очередность отображения, и управление стилями, в том числе добавление необходимых шрифтов, а также конструктор для создания форм ответа при согласовании заявки. Теперь отклонение заявки может сопровождаться чек-листом, который поможет согласующим понять причину отказа. Помимо этого, разработчики добавили целый ряд новых контроллов: «расчетное поле», с помощью которого можно сделать вычисление значений, указанных в форме, «шкала» для оценки утверждений и многие другие.

РТК ИТ Плюс Вышло обновление модуля Client Portal платформы ESMP

Новая версия модуля также получила возможность выбрать услуги, которые будут видны у сотрудников или клиентов на главной странице. По информации вендора, данный функционал в свою очередь поможет сократить время на поиск услуг, выделить нужные услуги для конкретных сотрудников, адресов или компаний с помощью функционала подписок. Кроме того, обновление позволит в целом увеличить количество заявок, поданных через портал, за счет удобства поиска услуг.

В новой версии также появилась функция создания опросных форм и сбора результатов по ним. В данную доработку вошли опросы со стандартными типами полей, возможность выгрузки статистики, конструктор по управлению ролями и отображение по подпискам.

Разработчики не забыли позаботиться о развитии технологической базы модуля. Во-первых, было настроено логгирование процессов на портале, которое позволило ускорить обнаружение и исправление ошибок, а также увеличить прозрачность данных для заказчиков и партнеров. Во-вторых, был выполнен переход на Java 17, Spring Boot 3, Elastic и 3 vue, что позволило создать единую библиотеку и ускорить не только работу портала за счет новых технологий, но и процесс разработки на 20%.

Также было внедрено версионирование форм в интерфейсе администратора, с помощью чего стало возможным вернуться к любой из пяти последних версий портала. Это не только снизило риски ошибок администраторов, но и сократило время на исправление ошибок на 70%, упростило поиск ошибок на 20%, а также увеличило скорость работы администраторов на 10%.

«Мы проводим комплексную работу над развитием нашего продукта. В первую очередь для того, чтобы клиентам было удобно с ним работать. Клиентским порталом пользуются не администраторы, но и обычные сотрудники, для которых скорость заведения заявки и решения по ней имеет огромное значение. Именно поэтому мы всегда ориентируемся на создание удобных инструментов в рамках нашей концепции «IT для людей». Мы уверены, что последние обновления клиентского портала – это еще один шаг к тому, чтобы работа приносила удовольствие и хороший результат», – отметил генеральный директор «РТК ИТ Плюс» Арсен Благов.

ESMP (Enterprise Service Manager Platform) – программная платформа для создания полноценной системы управления сервисами и автоматизации сервисных подразделений крупнейших организаций и предприятий. Единая платформа ESMP включает в себя пять модулей: портал самообслуживания в формате единого окна с интеллектуальным поиском, модуль-конструктор для автоматизации сервисных процессов любой сложности в концепции low-code, сервис оптимизации поиска, автоматизации обработки обращений пользователей и документов с помощью нейронных сетей, конструктор для создания дашбордов и отчетов для преобразования данных в понятную инфографику и аналитическую отчетность, интеллектуальный сервис с функционалом чат-ботов и интеграцией с известными мессенджерами. Каждый модуль можно интегрировать с любыми системами и вписать в любой ИТ-ландшафт.