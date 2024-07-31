«Алиса» в июле: новый ТВ-плеер и сетка каналов на телевизорах с YaOS, поддержка новых вентиляторов в умном доме и многое другое

Вышло июльское обновление «Алисы» и умных устройств «Яндекса».

Чтобы не проспать самолёт на море или запись к врачу, теперь можно заранее попросить «Алису» разбудить вас в нужный день. Теперь она умеет ставить будильники не только на ближайшие 24 часа, но и на любой другой день в году. Просто скажите, во сколько и под какую мелодию хотите встретить утро: «Алиса, разбуди в среду в 9:30 песней “Вставай”».

Откройте для себя обновлённые возможности телесмотрения на устройствах с YaOS. Обновление принесло свежий дизайн и улучшенные функции, делая просмотр ТВ проще и удобнее.

Теперь вы легко узнаете, что идёт в эфире, сколько времени осталось до конца передачи и что будет следующим. Всё это доступно в обновлённой сетке каналов в разделе «Программа».

Если во время просмотра захотите открыть программу передач текущего канала, просто скажите: «Алиса, покажи программу». Хотите сменить канал? Скажите: «Алиса, включи РБК» — и наслаждайтесь просмотром.

Доступно на всех телевизорах под управлением YaOS.

Теперь при просмотре видео тоже можно регулировать скорость, прямо как в музыке и подкастах. Просто скажите: «Алиса, скорость 2», «Алиса, быстрее» или «Алиса, медленнее». Так можно, например, ускорить обучающее видео или, наоборот, замедлить его, чтобы не упустить важные детали.

Функция работает на всех «ТВ Станциях».

Наслаждайтесь современным искусством не выходя из дома. Совместно с пространством «Севкабель Порт» «Яндекс» объявил конкурс для талантливых диджитал-художников «Все цветы». А работы финалистов теперь доступны в качестве заставок на «ТВ Станции». Чтобы добавить картины на экран, нужно выбрать в настройках тему «Все цветы».

Теперь в систему умного дома «Яндекса» можно интегрировать вентиляторы Xiaomi, которыми легко управлять с помощью голоса. Скажите: «Алиса, включи вентилятор», и виртуальный ассистент позаботится о прохладе даже в самые знойные дни лета.

Запускайте его голосом, не вставая с уютного кресла, устанавливайте расписание, чтобы вентилятор сам включался перед сном, или настраивайте сценарии, чтобы всё работало даже без вашего участия.

Для интеграции в умный дом «Яндекса» теперь доступны следующие модели вентиляторов Xiaomi: вентилятор Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2; напольный вентилятор Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 Lite; напольный вентилятор Xiaomi Mijia DC Inverter Tower Fan 2; умный напольный вентилятор Xiaomi Mijia DC Inverter Fan 1X.

С умными вентиляторами Xiaomi и «Алисой» управление климатом

в вашем доме станет ещё проще и удобнее. Интеграция доступна всем пользователям уже сейчас.

«Алиса» прослушала сотни тысяч аудиозаписей, чтобы более точно распознавать речь с нарушениями. Теперь она сможет более точно отвечать на вопросы, подбирать музыку и помогать в повседневных делах людям с особенностями речи.

Мобильное приложение «Дом с Алисой» уже поддерживает работу с программой экранного доступа. Такая программа зачитывает вслух содержимое экрана, помогая людям с нарушениями зрения взаимодействовать с интерфейсом.

Если у вас есть собака, и она часто остается дома одна, теперь «Алиса» поможет питомцу не скучать до вашего возвращения.

Антоха МС, ЛАУД, Хадн дадн и другие музыканты записали совместный альбом с «пёснями» – композициями, созданными на основе исследований кинологов и зоопсихологов. Чтобы запустить альбом на «Яндекс Станции» или «ТВ Станции», перед выходом из дома достаточно сказать: «Алиса, включи “пёсни” для любимых пёсиков». Музыки хватит на целый день.

«Пёсни» можно воспроизводить и по отдельности, с перерывами, — для этого нужно настроить их запуск по расписанию в приложении «Дом с Алисой». Также в «Доме с Алисой» есть и другие возможности для владельцев животных.