CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

«Авито Авто»: спрос на новые пикапы вырос на 95,7% в первой половине 2024 года

В разгар дачного сезона эксперты «Авито Авто» проанализировали данные по предложению, спросу и ценам на разные марки и модели пикапов в России в I полугодии 2024 г. По данным платформы, спрос на пикапы растет и многие автопроизводители, представленные на отечественном рынке, увеличивают предложение таких машин. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Число объявлений о продаже новых пикапов в России в первой половине текущего года выросло на 115,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Спрос на них также увеличился – на 95,7%, а средняя цена составила 3,289 млн руб.

В сегменте новых пикапов безусловным лидером является бренд JAC с долей спроса 20,5% и средней ценой 2, 99 млн руб. Также в топ популярных марок входят УАЗ с долей спроса 13,5%, Great Wall с 12,8%, Changan с 8,3% и Sollers с 5,7%.

Среди моделей новых пикапов наибольшей популярностью у россиян пользуется Great Wall Poer с долей спроса 8,2% и средней ценой – 3,749 млн руб. Второе место – за моделью JAC T9, имеющей долю спроса 8,1%. На третьем месте – пикап Changan Hunter Plus, который отличается самым высоким показателем дорожного просвета среди конкурентов и высокопроизводительным двигателем. Автомобиль занимает долю в спросе 6,1%. Четвертое место принадлежит модели JAC T8 Pro – мощному полноприводному автомобилю с долей 5,8%. На пятом месте находится самый доступный пикап из топ-5 – Sollers ST6 с 5,7% и средней ценой 2,6 млн руб.

«Благодаря вместительному салону и наличию грузового отсека пикапы пригодны для использования и в личных, и в коммерческих целях. Они могут быть интересны представителям микробизнеса, т.к. являются своеобразной заменой грузового авто и идеально подходят для перевозки товаров, например, мелкой техники. В то же время пикап может выполнять функции обычного семейного автомобиля. При этом здесь, как и в других категориях, мы видим растущий интерес к автомобилям китайских и российских производителей», – сказал Артем Хомутинников, руководитель по продажам новых автомобилей в Авито.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Осипов, «МегаФон»: Эффективность киберзащиты вырастет, если снизится рутинная нагрузка на специалистов

Назад в 90-е. Россияне переходят на ПК кустарной сборки, спрос на компьютерные комплектующие вырос в разы

Облегченная миграция с Oracle: как осуществить переход на новую СУБД быстрей и проще

Хакерам-вымогателям выплачен крупнейший в истории выкуп в сумме $75 миллионов

Зачем рынку еще один интегратор? Спросили у новой компании

Skype делают снова великим. Microsoft его обновила, вычистила из него рекламный мусор и исправила ошибки

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука ICL Raybook S1411 G2R: ультралегкий корпоративный помощник

Обзор HUAWEI MateBook X Pro 2024: лучший ноутбук на Windows?

Обзор Hisense RQ760N4IF1: холодильник будущего с интеллектуальными функциями

Показать еще

Наука

Открыта сверхпушистая экзопланета, похожая на сладкую вату, но как она могла образоваться?

Раскрыта тайна денег раннего Средневековья — она меняет понимание развития всей Европы

Создан самый чистый в мире кремний — это прямой путь к масштабируемым квантовым компьютерам
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024