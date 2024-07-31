Число проектов типовых частных домов на строим.дом.рф удвоилось

С начала года количество доступных для строительства проектов индивидуальных жилых домов на портале строим.дом.рф выросло более чем в два раза и превысило 2,2 тысячи.

Суперсервис строим.дом.рф – разработанная ДОМ.РФ цифровая платформа, объединяющая услуги, связанные со строительством частного дома и его последующей эксплуатацией. На платформе реализован каталог проектов индивидуальных жилых домов от 1948 проверенных подрядчиков, представлен перечень услуг от 1171 ресурсоснабжающей организации, а также доступны кредитные предложения от 12 банков. Большинство проектов домов на платформе уже предварительно одобрены банками-партнёрами, что делает процесс получения ипотеки ещё более простым и доступным.

«В этом году мы видим значительный рост интереса строительных компаний в секторе частного домостроения к цифровому формату ведения бизнеса. По итогам первого полугодия 2024 года количество проектов домов на разработанном нами портале строим.дом.рф удвоилось. Росту востребованности платформы со стороны бизнеса способствуют анонсированные регуляторные изменения, льготные программы финансирования подрядчиков, реализуемые через сервис, а также стремление граждан к безопасным и прозрачным способам строительства жилья, в частности – через механизмы счетов эскроу. Платформа стала важным инструментом для взаимодействия граждан, бизнеса и финансовых организаций в жилищной сфере. И всё это – при системной поддержке государства», – сообщил управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.

Федеральный закон о строительстве жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу вступит в силу с 1 марта 2025 года. При этом портал строим.дом.рф станет цифровой базой для реализации нового механизма. За счёт обязательного раскрытия подрядными организациями на портале информации о реализуемых проектах ИЖС, заключенных договорах подряда и результатах их выполнения будет формироваться объективная деловая репутация компаний.

«Уже сейчас, до вступления нового закона в силу применение механизма безопасного строительства частных домов активно внедряется на рынке. На цифровой платформе строим.дом.рф около 70 подрядчиков уже готовы построить индивидуальные дома по более чем 330 проектам с использованием счетов эскроу, и этот список постоянно пополняется. По сути, это уникальное предложение, которое исключает риски граждан потерять свои деньги из-за действий недобросовестных строителей, а обновлённые условия «Семейной ипотеки», позволяющие семьям с несовершеннолетними детьми построить дом с эскроу по ставке 6% годовых, делает механизм более финансово доступным», – добавил директор развития жилищной сферы ДОМ.РФ Евгений Квасенков.