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«Крайон» и «МТС Линк» объявляют о стратегическом партнерстве для развития бизнес-коммуникаций

«Вебинар Технологии», российская компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк», и «Крайон», российская ИТ-консалтинговая компания в сфере цифровизации бизнеса и ведущий поставщик интегрированных ИТ-решений, объявили о подписании стратегического соглашения. Об этом CNews сообщили представители МТС Линк.

Партнерство будет направлено на активное развитие решений, которые помогут улучшить защищенность связи и повысить производительность бизнес-процессов заказчиков. В рамках сотрудничества компании планируют постоянно обмениваться опытом и технологиями, что увеличит количество инновационных решений для клиентов.

«В условиях импортозамещения многие компании стараются заново выстроить безопасную и качественную ИТ-инфраструктуру. Поэтому мы продолжаем развивать нашу партнерскую экосистему. «Крайон» — компания с богатым опытом внедрения цифровых решений. Мы уверены, что сотрудничество «МТС Линк» с таким надежным партнером поможет заказчикам оптимизировать работу и упростит процесс цифровизации», – сказала руководитель направления партнерских продаж «МТС Линк» Елизавета Покровская.

«Расширяя список компаний-партнеров, мы помогаем индустрии и российскому бизнесу развиваться. Мы видим огромный потенциал в нашем сотрудничестве с МТС Линк. Совместные усилия позволят не только достичь значительных успехов в области импортозамещения, но и предложить нашим клиентам инновационные решения, которые соответствуют самым высоким стандартам безопасности и эффективности», — сказал директор по развитию направления бизнес-приложений «Крайон» Аркадий Золотовицкий.

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