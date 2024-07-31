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Цифровое Подмосковье открыто для новых кейсов

Теперь на портале «Цифровое Подмосковье» ИТ-компании могут предложить решение для цифровизации одной из отраслей экономики Московской области. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«ИТ-компании могут принять активное участие в улучшении и развитии региона с помощью "цифры". Для этого нужно просто оставить предложение на портале "Цифровое Подмосковье". Все решения будут внимательно рассмотрены и проанализированы, а наиболее перспективные инициативы будут внедрены в работу», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Новый раздел доступен на главной странице онлайн-платформы «Цифровое Подмосковье». Чтобы предложить свой программный продукт, нужно заполнить электронную форму. Следует указать контактные данные, название и описание решения, область его применения, а также информацию о правообладателе. Если есть презентация проекта или примеры использования, можно добавить эти материалы.

Портал «Цифровое Подмосковье» создан для обмена опытом применения современных технологий. Здесь представлено 118 практик использования искусственного интеллекта регионов России в различных сферах. Любой пользователь может изучить их, выбрать готовое решение и внедрить его в свою деятельность.

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