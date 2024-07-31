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Цифровые технологии МТС помогли смолянке Настасье Новиковой поступить в ГИТИС

МТС и Российский институт театрального искусства — ГИТИС рассказали об эффективности совместной онлайн-программы вступительных консультаций в вуз: 20% студентов от общего количества поступивших в 2024 г. на актерский факультет ГИТИСа отобрались в институт благодаря программе онлайн-консультаций проекта МТС «Поколение М». В числе зачисленных на курс – смолянка Настасья Новикова. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Пятеро абитуриентов из разных регионов России, которые в апреле 2024 г. в рамках совместной образовательной онлайн программы ГИТИСа и проекта МТС «Поколение М», прошли первый тур отборочных консультаций на цифровой платформе «МТС Линк» и далее успешно справились со всеми следующими очными этапами конкурсного отбора – зачислены на актерский факультет и в актерскую группу режиссерского факультета ГИТИСа.

В апреле 2024 г. в рамках образовательного проекта по развитию детей в цифровой среде «Поколение М» МТС и ГИТИС провели ежегодную программу виртуальных консультаций для абитуриентов в каждом федеральном округе страны. Педагоги делились секретами подготовки к поступлению в театральный вуз и проводили в онлайн формате вступительные консультации на два факультета – актерский факультет и факультет сценографии. Из более чем 1400 человек по всей России, которые приняли участие в онлайн-программе вступительных консультаций на цифровой платформе «МТС Линк», 58 абитуриентов были рекомендованы сразу на второй этап вступительных испытаний в ГИТИС в Москве.

По итогам просмотров в ГИТИС были зачислены пятеро: Настасья Новикова из Смоленска, Матвей Брончуков из Старого Оскола Белгородской области, Севастьян Вынник из Нижнего Новгорода, Матвей Гришин и Милана Еремеенко из Краснодара.

«Результат этого года – пять мест за участниками проекта «Поколение М», отражает уникальный ресурс, который все участники образовательного процесса получают благодаря цифровизации. Видеоплатформа «МТС Линк» позволила ведущему театральному вузу Европы качественно расширить воронку для выявления талантливой молодежи в регионах России. Я был свидетелем этих прослушиваний и могу точно сказать, что это реальный шанс и возможность каждому абитуриенту показать свои таланты и получить ценные рекомендации от педагогов без очного визита в Москву и дополнительных затрат для семейного бюджета», – сказал директор филиала МТС в Смоленской области Алексей Козин.

«Итоги приемной кампании этого года подтверждают наши представления о том, как выбирать себе партнеров. А попутно – и древнюю мудрость, что большие и серьезные дела требуют основательной подготовки и времени для того, чтобы появились какие-то результаты, и в нашем деле прослушиваний тоже требуется время, чтобы появилось доверие, чтобы убедить абитуриентов в том, что наши совместные региональные прослушивания – та самая площадка, с которой можно начать путь в театральную профессию. Это говорит о том, что проект «Поколение М» в своей подготовительной работе умеет сориентировать действительно талантливых ребят, а не собрать всех подряд, всех, кому не лень. Мы видим, что в этом проекте конкурс отличается от нашего московского, то есть приходит народу поменьше, а поступают больше, не нынешние столичные 200 человек на место. Значит, приходят те, кто более подготовлен, кто ответственнее относится к самому вопросу поступления. Нам остается только поблагодарить в очередной раз уважаемых партнеров из «Поколения М» компании МТС за то, что однажды мы вместе придумали эту историю и они поверили, что проект не будет пустой тратой времени, сил, средств, потому что эта история требует денег, как и все в театральном искусстве. И то, что МТС – это интересно, как мне кажется, в итоге приносит нам обоим чувство радости и удовлетворения», – сказал ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

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