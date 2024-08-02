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Более 3000 обращений поступили в чат-бот «Самострой.net» с начала 2024 года

Столичный сервис «Самострой.net» позволяет проверить объекты недвижимости, находящиеся в городской собственности, на признаки самовольного строительства. Об этом CNews сообщили представители Госинспекции по недвижимости.

Одним из ключевых направлений работы Госинспекции по недвижимости является выявление и демонтаж незаконных строений. В 2021 г. Госинспекция совместно с ДИТ Москвы создала специальный цифровой сервис – чат-бот «Самострой.net» на платформе Telegram. Любой горожанин может воспользоваться им, чтобы быстро и легко выяснить правовой статус постройки, проверить земельные участки и здания, узнав, законно ли их использование.

«Это простой и удобный инструмент, созданный для самостоятельной проверки наличия признаков незаконной постройки и завоевавший популярность у горожан. Только за первое полугодие 2024 г. через бот было направлено 3348 обращений. Все они отработаны нашими инспекторами», – сказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

При использовании сервиса «Самострой.net» он попросит ввести кадастровый номер объекта, который можно уточнить онлайн на публичной кадастровой карте Росреестра.

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