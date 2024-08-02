Swipy: дейтинг-сервис в Telegram с инвайт-системой и возможностью заработка

В Telegram появился новый сервис знакомств Swipy, доступный для всех пользователей мессенджера. В отличие от эксклюзивных и платных дейтинг-сервисов, Swipy открыт для широкой аудитории и предлагает возможность заработка. Об этом CNews сообщили представители Swipy.

Swipy ориентирован на массового пользователя и предлагает виральные механики и криптовалютные награды, что позволяет привлекать и удерживать аудиторию с минимальными затратами на маркетинг.

Проект создан Эльдаром Хайретдиновым и Екатериной Соболевой. Эльдар ранее работал в «Лаборатории Касперского», в качестве исполнительного директора Сбербанка руководил кластером «Геймификации», и является основателем проектов Fanton и Bcoin2048 с общей аудиторией более 6 млн пользователей. Екатерина, основатель студии разработки на базе TON, развивает проекты в GameFi и SocialFi. Их совместная работа привела к созданию механики Swipe-to-Earn, интегрированной в Telegram. Сооснователями Swipy стали CTO Павел Кылосов, ранее работавший в «Лаборатории Касперского» и Сбербанке, и Дэн Марзаганов, один из администраторов Telegram. Они приняли решение инвестировать в проект и присоединиться к команде в качестве экспертов по Telegram маркетингу, предоставив также доступ к аудитории своих Telegram каналов.

Swipy Swipy

Swipy получил поддержку от биржы Kucoin в рамках призового места на The Open League Hackathon в виде $5000 на рекламную кампанию и $5000 на развитие.

Целевая аудитория сервиса – пользователи Telegram, которые ищут новые знакомства и ценят удобство и анонимность мессенджера. Рост аудитории будет обеспечиваться через инвайты: пользователи могут войти в сервис по реферальной системе по модели Club House или через лист ожидания, набрав 10 лайков.

Регистрация в Swipy происходит через Telegram, что обеспечивает защиту данных и удобство для пользователей. Виральные механики и возможность заработка делают Swipy конкурентоспособным продуктом на рынке дейтинговых приложений. Механика Like-to-Earn стимулирует активное участие, особенно женской аудитории, предлагая возможность зарабатывать за каждый полученный лайк.

Безопасность остается приоритетом: модерация и защита контента включают меры против нежелательного и порнографического контента, возможность репортинга и блокировки пользователей, а также планируется улучшение рекомендательной системы. Аутентификация через Telegram ID минимизирует хранение персональных данных и обеспечивает надежную защиту контента.

«Мы планируем листинг монеты Likecoins на крупных CEX после того, как наберем достаточно большую аудиторию пользователей. Соответственно, те, кто приглашает друзей на старте и сам пользуется приложением, смогут в будущем продать свои монеты и заработать на этом. Во всяком случае, наш план именно такой. Сколько монета будет стоить, сейчас сказать невозможно, но мы считаем, что это один из первых проектов, в которых виральная механика сочетается с достаточно понятной ценностью для конечного пользователя. Мы сейчас финализируем токеномику, так как решаем, хотим ли мы принимать инвестиции от web3 фондов, которые уже выходили на нас с предложениями, или же сможем достаточно быстро начать окупаться сами после официального старта. Также Likecoins можно будет использовать как инструмент оплаты подписок, которые в скором времени мы планируем реализовать внутри приложения», - сказал Эльдар Хайретдинов, сооснователь Swipy.