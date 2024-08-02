CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Интернет-доступ
|

Теперь и на Камчатке: спутниковый интернет от «Триколор» стал доступен на Дальнем Востоке

Спутниковый интернет от оператора «Триколор» стал доступен клиентам на Дальнем Востоке в зоне покрытия российского спутника «Экспресс–АМУ7». Он предоставит доступ к глобальной сети тысячам населенных пунктов. Об этом CNews сообщили представители «Триколор».

Сигнал обеспечивает российский спутник «Экспресс-АМУ7», который был введен в эксплуатацию в 2022 г. для работы спутниковой группировки ФГУП «Космическая связь». Таким образом, «Триколор Интернет» появится на ранее не охваченной территории Сибири и Дальнего Востока: в Магаданской области, Красноярском и Камчатском краях, Республике Саха (Якутия) и на Чукотке.

Скорость скачивания данных составит до 10 Мбит/с. Стоимость услуги начинается от 990 руб. в месяц.

«Спутниковый интернет помогает в ситуации, когда отсутствует или недостаточно развита наземная телекоммуникационная инфраструктура. Большие территории восточной части страны, растущий спрос на онлайн-сервисы, развитие туризма — все это делает наш сервис отличным решением для тысяч населенных пунктов, где нужен скоростной интернет», — сказал директор по маркетингу «Триколор» Алексей Никитин.

Проект «Триколор Интернет» запущен в 2016 г. Весной 2024 г. оператор запустил Hotspot для бизнеса. Сервис предоставляет точку доступа Wi-Fi, подключенную к спутниковому интернету, с обязательной идентификацией до 40 пользователей. В «Триколор» полагают, что потенциально новый сервис будет полезен рынку глэмпингов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Максим Семёнкин, CodeInside: Рынок от аутсорсинга не отказывается, но активно сокращает его

ФСБ рекомендовала прекратить использовать браузер, разработанный «Ростелекомом»

Олеся Суханос, «МегаФон ПроБизнес»: Экологическая обстановка стабилизируется за счет новейших технологий

США берет пример с России. В американских школах вводят запрет на смартфоны

Одно пространство для сотни задач: обзор интерактивных онлайн-досок

«Яндекс Такси» пересаживается на Lada. Пока куплено 5 тыс. машин

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука HUAWEI MateBook 14 2024: компактный универсал с OLED-экраном

Обзор умных устройств EKF: новый уровень комфорта для дома

Обзор ноутбука ICL Raybook S1411 G2R: ультралегкий корпоративный помощник

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: поглощение, взрыв или безмятежность — как будет жить Земля, когда Солнце умрет

Открыта сверхпушистая экзопланета, похожая на сладкую вату, но как она могла образоваться?

Раскрыта тайна денег раннего Средневековья — она меняет понимание развития всей Европы
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024