«Авито Работа» и «Делимобиль»: спрос российских работодателей на специалистов в автомобильном бизнесе за год вырос на 17%

Эксперты «Авито Работы» и «Делимобиля» исследовали рынок труда для специалистов автомобильного бизнеса. По данным «Авито Работы», по итогам первого полугодия 2024 г. число вакансий для работников этой отрасли увеличилось на 17% при сравнении год к году, а средние зарплатные предложения для новых сотрудников за год выросли на 16% и составили 86 183 руб. в месяц за полный рабочий день.

Среди профессий в автобизнесе, показавших наибольший прирост вакансий, лидируют детейлеры (+59%) и автослесари (+57%) — спрос на этих специалистов вырос более чем в 1,5 раза. Также заметный рост спроса наблюдается на автоэлектриков (+47%), автомехаников (+38%) и шиномонтажников (+20%).

Авито Работа Профессии-лидеры по приросту вакансий в автомобильном бизнесе

По данным российского сервиса каршеринга «Делимобиль», в автомобильном бизнесе на рынке труда наблюдается повышенный интерес к работникам сервисного обслуживания и ремонта автомобилей. За первое полугодие 2024 г. в «Делимобиле» вырос найм технических специалистов на 48% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г..

В связи с масштабированием сети собственных СТО для обслуживания растущего автопарка компания планирует до конца 2024 г. расширить штат технического персонала еще на 70% больше. Самыми востребованными, по данным оператора каршеринга, являются автослесари, автомаляры и автоэлектрики. Средние зарплаты всех специалистов автосервисов за первое полугодие 2024 г. выросли почти на 30% год к году. В связи с широким распространением новых китайских производителей автомобилей, в том числе в бизнес-сегменте, сейчас на СТО одинаково востребованы мастера-универсалы и узкопрофильные специалисты по конкретным брендам.

По данным «Авито Работы», в рейтинге самых высокооплачиваемых профессий автомобильного бизнеса первое место занимает профессия автоэлектрика со средней предлагаемой зарплатой для соискателей в 113 240 руб. в месяц (+36% за год). На втором месте — профессия автомаляра. Кандидаты на эту позицию могут рассчитывать в среднем на 103 725 руб. в месяц (+20% за год). Замыкает тройку лидеров профессия автомеханика со средними зарплатными предложениями для новых сотрудников в 99 892 руб. (+25%).

Авито Работа Самые высокооплачиваемые профессии в автомобильном бизнесе

«В автомобильном бизнесе традиционно одни из самых высоких зарплатных предложений по сфере, а сейчас с повышением цен на автомобили и комплектующие особенно возрос спрос на специалистов в автосервисе. Особенно примечателен всплеск спроса на детейлеров и автослесарей, что может быть связано с растущим трендом на продление срока службы автомобилей и повышенное внимание к их состоянию. Рост спроса на автоэлектриков отражает усложнение автомобильных технологий и увеличение доли электронных компонентов в современных машинах. Чтобы привлечь работников в автобизнес, работодатели готовы предложить больше льгот и бонусам сотрудникам — в первом полугодии 2024 г. вакансий с льготами и бонусами в этой отрасли стало больше на 45% при сравнении год к году», — сказал Артем Егоренков, директор категории «Такси, транспорт и логистика» «Авито Работы».

«Популярность каршеринга и спрос на услуги «Делимобиля» активно растут — по итогам первого полугодия 2024 г. у нас зафиксирован рост спроса на 31% год к году. Позитивной динамике способствовали расширение парка до 30 тыс. машин, увеличение базы пользователей до 10,4 млн и выход в два новых города, что при этом от нас требует дополнительных инвестиций в развитие операционной инфраструктуры, ИТ и персонал. В этом году мы уже открыли крупнейшее СТО и увеличили их количество до 10 по всей стране, планируем в этом году запустить еще несколько объектов. Мы стремимся к нашей стратегической цели иметь в каждом городе присутствия свою СТО, что позволит и дальше увеличивать эффективность всех процессов обслуживания машин. Для достижения наших амбициозных задач мы продолжаем наращивать штат с учетом роста наших потребностей и популярности каршеринга и нанимаем профессиональных технических специалистов по обслуживанию автомобилей, которые обеспечивают высокий уровень сервиса», — сказал Дмитрий Мананников, операционный директор «Делимобиля».