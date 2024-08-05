«МегаФон» развернул дополнительную телеком-инфраструктуру в ставропольских селах

Появление нового оборудования и модернизация существующего позволили связистам расширить зону покрытия сетью четвертого поколения (4G/LTE) и увеличить скорость мобильного интернета в смартфонах пользователей, проживающих в населенных пунктах Кочубеевского округа, до 70 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Изменения коснулись жителей хуторов Стародворцовского и Родниковского, а также станицы Екатериновской и села Ивановского. Контент здесь теперь загружается быстрее, а использовать его одновременно может большее число абонентов. После установки новых базовых станций местные обладатели зеленой сим-карты стали потреблять на 10% больше трафика ежедневно.

В результате проведенных работ скорость загрузки на территории населенных пунктов выросла на 15% и может достигать 70 Мбит/с. Этого хватит, чтобы, например, за час скачать 15 фильмов, а также общаться по видеосвязи без задержек сигнала, учиться или работать удаленно.

«Доступность мобильного интернета стала важнейшим атрибутом жизни. Стабильный сигнал связи позволяет устанавливать все необходимые системы, такие как камеры видеонаблюдения или коммуникации для ″умного дома″ на собственных приусадебных участках. Согласно нашей аналитике, в регионе спрос на такие товары в объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota увеличился на 90%», — сказал директор «МегаФона» в Ставропольском крае Игорь Самойленко.

Также абоненты в Кочубеевском округе стали больше пользоваться звонками по технологии VoLTE. Она дает возможность разговаривать по мобильному телефону и при этом оставаться в Сети. Соединение устанавливается за пару секунд, гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового звука.