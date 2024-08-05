CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

«МегаФон» установил телеком-оборудование в соляной столице России

«МегаФон» запустил новые базовые станции на севере Пермского края. Впервые мобильная связь и интернет оператора появились в селе Родники, поселке Чёрное и деревне Чертёж Соликамского городского округа. Теперь свыше двух тысяч сельчан смогут пользоваться стабильным 4G-сигналом на средней скорости 30 Мбит/с.

Связисты установили телеком-оборудование, которое работает сразу в нескольких частотных диапазонах. Это позволяет одновременно обеспечить устойчивое покрытие сети на большей территории населенного пункта и высокую скорость мобильного интернета как в центре, так и на окраинах.

Жители поселений активно используют мобильный интернет для общения и получения информации – ежедневный объем передачи данных в трех населенных пунктах уже приближается к полумиллиону мегабайтов.

Также специалисты оператора установили телеком-оборудование в Соликамске – городе, который известен как соляная столица России. Новые объекты связи помогут снизить нагрузку на сеть и увеличат скорость передачи данных. Устойчивый сигнал мобильного интернета и голосовой связи оценят жители домов, расположенных на улицах Максима Горького, Рязанцева и Чапаева.

«Мы понимаем, как важно жителям сельских территорий получать цифровые услуги в полном объеме. Именно поэтому МегаФон реализует собственные инвестиционные программы по развитию инфраструктуры в небольших населенных пунктах, а также участвует в государственных программах по устранению цифрового неравенства, чтобы улучшить качество жизни в регионе. С начала года в Пермском крае уже запущено свыше 20 новых базовых станций и модернизировано более 150 телеком-объектов», – сказал директор «МегаФона» в Пермском крае Андрей Шмалев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Техподдержка «Базальт СПО» — гарантия надежной работы вашей ИТ-инфраструктуры

Хакеры научились взламывать интернет-провайдеров и через них заражать ПК жертв

Максим Семёнкин, CodeInside: Рынок от аутсорсинга не отказывается, но активно сокращает его

ФСБ рекомендовала прекратить использовать браузер, разработанный «Ростелекомом»

Облегченная миграция с Oracle: как осуществить переход на новую СУБД быстрей и проще

США берут пример с России. В американских школах вводят запрет на смартфоны

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Как избежать туннельного синдрома: самые эргономичные клавиатуры в 2024 году

Обзор ноутбука HUAWEI MateBook 14 2024: компактный универсал с OLED-экраном

Обзор умных устройств EKF: новый уровень комфорта для дома

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: поглощение, взрыв или безмятежность — как будет жить Земля, когда Солнце умрет

Открыта сверхпушистая экзопланета, похожая на сладкую вату, но как она могла образоваться?

Раскрыта тайна денег раннего Средневековья — она меняет понимание развития всей Европы
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024