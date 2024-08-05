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«Ростелеком» в Перми обеспечил свободным интернетом почти 400 участников Ural Digital Weekend 2024

«Ростелеком» в Перми обеспечил безопасный Wi-Fi-доступ для 400 молодых ИT-специалистов – участников Ural Digital Weekend 2024. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Для того чтобы участники, организаторы и спикеры Ural Digital Weekend 2024 получали круглосуточный выход в интернет, специалисты компании построили семь оптических линий и подключили Wi-Fi со скоростью передачи данных до 100 Мбит/с.

Алексей Цыкарев, CEO Spectr и организатор Ural Digital Weekend: «На Ural Digital Weekend у участников происходит знакомство с новыми веб-разработками и разными способами управления бизнесом. На мероприятии молодые специалисты имеют возможность быстро погрузиться в изучение новых программ, поучаствовать во множестве нетворкингов и познакомиться с крупнымиИIT-предпринимателями со всей страны. На нашей конференции каждый может найти для себя что-то полезное по профильной теме, расширить свой кругозор и пополнить багаж ИT-знаний в смежном направлении. Быстрый интернет является для нас одним из самых главных условий проведения мероприятия. Спикеры показывают различные программы и учат ими пользоваться в онлайн-режиме. Ребята выполняют задания и постоянно обучаются, используя Wi-Fi. Предложение от “Ростелекома” нам подошло, потому что их сервис работает быстро, качественно и безопасно».

Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале: «В 2023 г. на российском рынке публичного Wi-Fi-доступа восстановилась положительная динамика после спада, вызванного санкциями. По данным аналитиков, выручка от услуги составила 4,4 млрд руб., что на 1,5% выше, чем по итогам 2022 г. По данным аналитического агентства “ТМТ Консалтинг”, наша компания сохранила первое место по количеству точек доступа, увеличив долю рынка до 36%, а также впервые стала лидером по выручке (44%). У нас накоплен большой опыт работы с российскими производителями оборудования и установки сервисных платформ при строительстве и организации решений на наших сетях. Мы обладаем собственной Wi-Fi-платформой, которая позволяет использовать для подключения уже существующее клиентское оборудование, что значительно убыстряет и удешевляет процесс инсталляции».

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