В почтоматах «Халва Экспресс» теперь можно получать заказы «Авито»

Пользователи сервиса «Авито» смогут получать заказанные товары в почтоматах «Халва Экспресс». К концу сентября проект будет масштабирован на всю Россию и более трех тыс. почтоматов. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

«Авито Доставка» позволяет клиентам платформы покупать и продавать товары, не ограничиваясь своим городом, а также обеспечивает безопасность сделок для обеих сторон. Сейчас Авито расширяет возможности как внутригородской, так и междугородней доставки, заключив партнерство с «Халва Экспресс». Пилотный проект запущен в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В августе услуга станет доступна в Нижнем Новгороде, Новосибирске, Самаре, Челябинске и Хабаровске, а к концу сентября она будет масштабирована на всю Россию и более чем три тыс. почтоматов «Халва Экспресс».

«На «Авито» каждый месяц взаимодействуют более 60 млн пользователей. Заказы через постоматы в сервисе стабильно растут: за шесть месяцев 2024 г. их количество увеличилось в два раза по сравнению с первым полугодием 2023. Больше трети продавцов, подключивших «Авито Доставку», пользуются постоматами. Особенно популярна эта услуга стала в категории «Одежда, обувь и аксессуары». Включение почтоматов «Халва Экспресс» в нашу партнерскую сеть расширяет возможности «Авито Доставки»: это позволит еще больше приблизить точки отправки или получения заказов к нашим покупателям», – сказал Сергей Пустыльник, директор по логистике «Авито».

Через почтоматы «Халва Экспресс» можно отправлять или получать посылки до 15 кг. Максимальная стоимость заказа на старте составит 15 тыс. руб., но в перспективе лимит планируется повысить до 50 тыс. руб. Храниться посылки будут до семи календарных дней, и еще на неделю можно будет продлить срок хранения. Для сдачи и получения достаточно отсканировать QR-код или ввести код открытия ячейки почтомата. Также предусмотрена защита покупателя, если с товаром возникнут какие-то проблемы: пользователю нужно написать в поддержку «Авито», где разберутся в ситуации и помогут оформить компенсацию.

«Это важный шаг в развитии компании «Халва Экспресс». В почтоматах Халва теперь можно не только получать посылки, но и отправлять с их помощью товары в масштабах всей страны. Благодаря этому сервис для клиентов «Авито» станет еще ближе к дому», – сказал Денис Петрушевский, управляющий директор «Халва Экспресс».

Выбор почтоматов «Халва Экспресс» будет доступен пользователям «Авито» при заказе у частных продавцов со значком «Документы проверены» или «Есть аккаунт на Госуслугах».