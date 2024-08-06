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«Авито Авто»: спрос на кабриолеты с пробегом вырос летом в два раза

Эксперты «Авито Авто» проанализировали данные по спросу, предложению и ценам на кабриолеты с пробегом в России в июне-июле 2024 г. И спрос, и предложение за два месяца заметно увеличились. При этом средняя цена на них практически не изменилась. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

По данным платформы «Авито Авто», предложение кабриолетов с пробегом выросло по сравнению с апрелем-маем этого года на 40,5%, а спрос – в 2,1 раза. Средняя цена составила 2,85 млн руб.

Маркой-лидером стала BMW: ее доля в спросе составила 21,7%, а в предложении – 23,1%. Также в топ-5 по спросу вошли Mercedes-Benz, Ford, Peugeot и Porsche, а по предложению – Mercedes-Benz, Ford, Porsche и Audi. Лидером по росту спроса за летние месяцы стала Mazda (на 196%), а за год – Smart (на 93,2%)

Лидером по доле в спросе среди моделей в июне-июле стал Ford Mustang: он получил 7,2%. На втором месте – Mercedes-Benz SLK-класс с долей 5,9%. Далее идут три модели BMW: 4 серия, Z4 и 3 серия. А вот максимальный прирост спроса продемонстрировал Smart Roadster: за два месяца спрос на него увеличился в 5,5 раза, а год к году – на 84,9%.

Лидером по числу объявлений стал BMW Z4: его доля в предложении – 7,2%. На втором месте – Ford Mustang, на третьем – Mercedes-Benz SLK-класс. За ними идут BMW 4 серия и Mercedes-Benz SL-класс. Наиболее динамично предложение за два месяца выросло на Peugeot 307 (на 65,5%) а год к году – на другую модель этого производителя, Peugeot 206 (на 33,3%).

«Лето — время, когда люди стремятся проводить больше времени на открытом воздухе, наслаждаясь солнечными днями и теплыми вечерами, планируют отпуск и поездки на природу. В таких условиях кабриолеты становятся идеальным выбором, так как предоставляют уникальную возможность насладиться окружающими пейзажами без ограничений закрытого автомобиля. Они не только являются символом стиля, но и имеют ряд практических достоинств: например, оснащены более мощными двигателями, что позволяет им развивать высокую скорость на трассе, добавляя ярких впечатлений водителю и пассажирам. Эти причины и стимулируют спрос летом на машины подобного типа – тем более что кабриолеты есть и среди бюджетных моделей», – сказал Вадим Иванов, директор направления «Автомобили» в «Авито».

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