«Другое Дело» и BelkaCar проверят молодых водителей на знание правил каршеринга

Задания от проекта «Другое Дело» и каршеринга BelkaCar проверят, насколько хорошо молодежь разбирается в правилах пользования каршерингом и самих правилах дорожного движения. Об этом CNews сообщили представители BelkaCar.

С восьмого августа пользователи сервиса «Другое Дело» «ВКонтакте» смогут выполнить развивающие задания и глубже погрузиться в тему использования каршеринга и ПДД, получить за это баллы и обменять их на участие в розыгрыше призов от BelkaCar.

В процессе выполнения заданий участники узнают, с какого возраста можно пользоваться каршерингом, каким стажем вождения нужно обладать, кто должен оплачивать штрафы, выписанные водителю авто сотрудником ГИБДД, и многое другое. Кроме того, пользователи дополнительно проверят себя на знание правил дорожного движения: вспомнят о разрешенной скорости на различных типах автомобильных дорог, о значении дорожных знаков и о взаимодействии водителя с другими участниками движения.

«Сотрудничество с BelkaCar позволит нам напомнить молодым людям о главных правилах на дороге, которые обеспечат им безопасность и комфорт. С каждым годом услуги каршеринга становятся доступнее и популярнее, и начинающим водителям очень важно держать руку на пульсе, знать обо всех тонкостях каршеринга и чувствовать себя уверенно на дороге в любой ситуации. Мы надеемся, что наши задания в Другом Деле будут полезны всем водителям», – сказал руководитель отдела специальных проектов программы развития «Другое Дело» Иван Тристан.

«Одним из основных приоритетов BelkaCar является безопасность всех участников дорожного движения, поэтому мы систематически ведем образовательную деятельность среди наших пользователей и потенциальных водителей с помощью наших собственных ресурсов и возможностей партнеров. Запустили систему рейтинга вождения и тщательно следим за всеми процессами, постоянно их улучшаем и дорабатываем. Система учитывает поведение пользователя на дороге, позволяет ему самому контролировать свои действия, чтобы в лучшую сторону менять показатели, избегая опасных маневров. Уверены, что совместный проект с «Другим Делом» поможет будущим водителям чувствовать себя увереннее за рулем и на дорогах», – сказал директор по стратегии BelkaCar Иван Никитин.

Накопленные баллы за успешно выполненные задания участники смогут обменять на призы от партнеров в сервисе «Другое Дело», а 20 счастливчиков после подведения итогов розыгрыша получат призы от BelkaCar – сертификаты на тысячу рублей на счет в сервисе каршеринга.