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«ЮMoney» начисляют новым пользователям 30% кэшбэка баллами за платежи в шести категориях

Новые пользователи «ЮMoney» могут получить 30% кэшбэка баллами за платежи картой, стикером или кошельком «ЮMoney». Опция доступна до 28 февраля 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

Чтобы участвовать, нужно впервые создать кошелек «ЮMoney» и выбрать четыре из семи категорий, где шесть с повышенным кэшбэком. В первый раз категории можно выбрать до конца 2024 г.

«Выбирая категории повышенного кэшбэка, мы в «ЮMoney» ориентировались на многообразие интересов наших пользователей. Интересы у всех разные, а кэшбэк на них один — 30%. Именно столько вернется баллами «ЮMoney» за платежи в категориях: кафе и рестораны, такси, аренда самокатов и общественный транспорт, игры и даже сервисы знакомств», — сказала директор по маркетингу «ЮMoney» Юлия Денискина.

За каждый месяц акции можно получить до 3000 баллов кэшбэка, 1 балл = 1 руб. Накопленные баллы можно тратить в интернет-магазинах, которые принимают кошелек «ЮMoney» для оплаты. Баллами получится оплатить до 50% от стоимости покупки.

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