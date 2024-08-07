44% российских интернет-магазинов используют BNPL-сервисы

ИT-компания ARTW проанализировала использование сервисов «платежей по частям» в России. Согласно полученным данным, 44% интернет-магазинов уже внедрили BNPL-сервисы для оплаты покупок, тогда как оставшиеся 56% пока не применяют этот метод. Самым популярным оказался сервис «Долями» от «Т-банка», при этом большинство пользователей — женщины. Об этом CNews сообщили представители ARTW.

Рынок «платежей по частям» в России начал активно развиваться всего несколько лет назад и набирает популярность благодаря простоте и удобству использования. BNPL-сервисы позволяют клиентам приобрести товары и услуги, заплатив в момент покупки только 25% стоимости товара, при этом не нужно заключать кредитный договор с предоставлением паспортных данных.

Для исследования ИT-компания ARTW выбрала 100 представителей среднего и крупного бизнеса электронной торговли различных сегментов: одежда, косметика, электроника, продукты питания, товары для дома и др. Магазины отбирались на основе рейтингов и каталогов российских компаний интернет-торговли, чтобы представить наиболее объективное состояние дел в этом секторе.

Анализ проводился методом мониторинга официальных сайтов компаний, где проверялось наличие опции оплаты частями. Также фиксировались используемый сервис и сегмент бизнеса.

По итогам анализа было выявлено, что из 100 интернет-магазинов: 44% используют BNPL-сервисы, из них 20% используют два и более сервиса; 56% пока не внедрили эту опцию.

ARTW также проанализировала предпочтения представителей электронной торговли относительно различных провайдеров BNPL-сервисов. По результатам проведенного компанией анализа самые популярные сервисы: «Долями» («Т-банк») — 48%, «Подели» («Альфа-банк») — 39%, «Сплит» («Яндекс») — 23%.

Проведенный анализ ARTW также показал, что использование BNPL-сервисов особенно популярно в следующих сегментах бизнеса: одежда и обувь — 31,82%; товары для ремонта, дачи и мебели — 13,64%; детские товары, косметика и парфюмерия — 9%.

В других сегментах BNPL пока менее распространены.

Максим Агеев, директор по электронной коммерции Concept Group, в своем комментарии для ARTW отметил, что сегодня доля заказов, оплаченных с помощью BNPL-сервисов, составляет примерно 10% от всех заказов, которые можно оплатить онлайн на сайте магазина. Основной точкой роста «платежей по частям», по его словам, является повышение количества одобренных заказов, так как сейчас этот показатель составляет только 40%.

В свою очередь, Ирина Титаренко, руководитель ARTW, подчеркнула, что современные тенденции в цифровизации розничной торговли свидетельствуют о том, что покупатели все больше ценят свое время и предпочитают магазины, которые предлагают удобные онлайн-приложения, круглосуточную поддержку, быструю доставку и разнообразные формы оплаты. Именно поэтому клиенты ARTW все чаще обращаются за решением по интеграции различных форм оплаты при разработке интернет-магазинов, в том числе и сервисов, позволяющих клиентам оплачивать покупки частями. Эти инновации не только улучшают пользовательский опыт, но и способствуют увеличению продаж и усилению клиентской лояльности.

По последним данным экспертов, сегодня средний потребитель BNPL-сервисов — это человек в возрасте от 25 до 35 лет (более 40%), среди которых более 60% — женщины. Более половины пользователей имеют высшее образование, а доходы около 50% клиентов выше среднего по стране.

По данным Frank RG, ожидается, что объем рынка BNPL в России, достигший 180 млрд руб. в 2023 г., увеличится до 300 млрд руб. в 2024 г. Доля покупок с использованием BNPL-сервисов на рынке e-commerce к концу 2024 г. прогнозируется на уровне 1,8%, а к 2028 г. — 3%.