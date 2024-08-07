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«Делимобиль» запускает «Купимобиль» — платформу для продажи автомобилей с пробегом

ПАО «Каршеринг Руссия», бренд «Делимобиль» (тикер DELI), оператор каршеринга в России, регистрирует товарный знак «Купимобиль» и запускает платформу для продажи машин с пробегом из собственного автопарка и от партнеров. В год компания планирует продавать несколько тысяч автомобилей как оптовым, так и розничным покупателям, постепенно расширяя количество доступных машин за счет развития собственного парка и партнерских автомобилей. Об этом CNews сообщили представители «Делимобиля».

Покупка машин, в том числе, оптовая, доступна как физическим, так и юридическим лицам. Покупатель может приобрести один или сразу несколько автомобилей с прозрачной историей эксплуатации, которые регулярно обслуживались и предлагаются на конкурентных рыночных условиях. Перед продажей машины проходят полный предпродажный сервис, оформление сделки и всех необходимых документов автоматизировано и занимает минимум времени, стоимость фиксирована и включает НДС, что удобно для юридических лиц.

Сейчас на «Купимобиле» представлен выбор автомобилей европейских и азиатских брендов, включая Volkswagen, Renault, Mercedes, Hyundai, MINI и др. Самое широкое предложение на площадке доступно на автомобили Renault и Volkswagen со средней стоимостью до 1 млн руб.

Директор департамента по развитию автопарка «Делимобиля» Сергей Гусев: «Делимобиль приобретает в свой парк новые машины, в среднем использует их шесть лет и затем продает на вторичном рынке. Мы развиваем это направление на протяжении последних двух лет. Среди покупателей, которым нужны недорогие и надежные автомобили, есть как физические лица, так и компании, например, службы доставки, выездной сервис, таксопарки. Наш фокус на обслуживании машин на своих СТО в соответствии с регламентом производителей позволяет предлагать полностью исправные машины и с полным пакетом сопроводительных документов. Учитывая, что средний возраст легковых автомобилей в России согласно данным «Автостата» составляет порядка 15 лет, наши машины пользуются спросом. Новая единая платформа «Купимобиль» доступна как частным клиентам, так и компаниям из разных регионов, что дает нам возможность повысить эффективность продаж, особенно для оптовых покупателей, наглядно показать весь ассортимент и расширить географию потенциальных сделок. Мы предлагаем приобрести автомобили удобным способом по фиксированной цене, при желании клиентов помогаем с лизингом, страхованием и автокредитованием».

Доступные для покупки машины можно посмотреть на сайте сервиса. Сделку можно оформить онлайн с доставкой. Помимо этого, в Санкт-Петербурге открыт специальный шоу-рум «Купимобиля», а в Москве можно осмотреть автомобили вживую у офиса компании, дополнительные площадки есть в также в Екатеринбурге и в Ростове-на-Дону.

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