Исследование МТС: более 90% родителей в Красноярском крае включают или рассказывают своим детям сказки

ПАО «МТС», а также входящие в экосистему «МТС Медиа» и книжный сервис «Строки», изучила, какие книги красноярские родители читают детям, насколько востребованы сказки современных российских авторов и кого дети хотят видеть героями сказок. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В исследовании приняли участие родители детей до 9 лет, отмечая, какие книги хотят читать и слушать дети. Наиболее востребованными среди родителей из Красноярского края оказались сказки: русские народные и традиционные, сюжеты которых переходят из поколения в поколение. Самыми популярными среди респондентов стали сказки «Терем-теремок» и «Колобок», их читают 79%.

Сказки народов мира, такие как «Красная шапочка» и «Золушка», выбрали 69%, а произведения советских писателей, к примеру «Приключения Незнайки» и «Крокодил Гена и его друзья», — 50% респондентов. Произведения зарубежных авторов XIX-XX века, такие как «Алиса в Стране чудес» и «Дюймовочка», предпочли 34% опрошенных родителей. 28% детей делают выбор в пользу сказок современных российских авторов: такие произведения можно найти среди Originals, которые выпускает редакция Строк: например, «Приключения необыкновенных принцесс», «Баба Яга на Новый год», «Мышонок Усик», «Скарабей сердца», «Проклятие крокодила».

По данным исследования, дети до 5 лет чаще просят читать сказки и истории про дружбу, причем они хотят видеть главными героями сказочных существ, волшебных персонажей или зверей. Ребенок от 6 лет предпочитает самостоятельно выбирать книги для чтения — как правило, это истории про приключения, в которых главный герой — человек без магических способностей.

Наиболее популярными оказались бумажные носители сказок — их выбрали порядка 80% респондентов. На втором месте — аудиокниги — 58%, причем в этом формате слушателям предпочтительнее молодой женский голос озвучки (39%), а формат аудиоспектаклей ближе 28% опрошенным. На третьем месте по популярности электронные книги — 27%.

Читают или включают сказки на ночь 88% опрошенных. 36% родителей читают каждый раз разную сказку, 9% — всегда одну и ту же, 55% периодически меняют историю. А 42% родителей сами придумывают сказки и истории и рассказывают детям. Средняя продолжительность чтения сказок – 20 минут.