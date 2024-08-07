«МегаФон» включил высокоскоростной 4G в рыбацком поселке на севере Красноярского края

У жителей поселка Усть-Кемь Енисейского района появился доступ к быстрому мобильному интернету четвертого поколения и качественным голосовым звонкам «МегаФона». Оператор установил телеком-оборудование в населенном пункте, который является точкой притяжения для сибирских рыбаков. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Усть-Кемь расположен на левом берегу Енисея, в 654 км от Красноярска. В населенном пункте постоянно проживают около 1000 человек. Социальная инфраструктура в поселке представлена школой, врачебной амбулаторией и домом культуры.

«Поселок находится в удалении от автомобильных трасс и железнодорожных путей. Поэтому жителям так важно наличие устойчивого сигнала, с помощью которого они могут поддерживать связь с внешними миром или при необходимости вызвать экстренные службы. Когда мы разрабатываем технические решения, всегда стараемся найти оптимальный вариант, чтобы «засветить» максимальную территорию. Например, базовая станция в Усть-Кеми улучшила качество сети в соседней деревне Шадрино, где проживают несколько десятков человек», - сказал директор «МегаФона» в Красноярском крае Андрей Ким.

Мобильный интернет на скорости до 110 Мбит/с открыл для сельчан безграничные возможности для досуга, обучения, решения разных бытовых вопросов. Абоненты могут звонить по видеосвязи родным и близким в удобное время, получать государственные услуги, оплачивать счета в банковских приложениях, совершать покупки онлайн, смотреть фильмы в высоком разрешении, общаться в мессенджерах и соцсетях.

Голосовая связь доступна как в стандарте 2G, так и по современной технологии VoLTE. Сервис обеспечивает кристально чистый звук и мгновенное соединение – абонент может без потери качества общаться по телефону и одновременно пользоваться интернетом.

Кроме местных жителей цифровыми сервисами «МегаФона» будут активно пользоваться сезонные туристы и рыбаки, приезжающие на фестиваль «Енисейская уха». Праздник рыбаков и ухи проводится в поселке больше 10 лет и собирает на берегах реки тысячи зрителей и участников не только из городов и районов Красноярского края, но и из других регионов Сибири.