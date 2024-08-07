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МТС подключила к сети старинное эвенкийское село Балаганнах Верхневилюйского улуса

МТС запустила голосовые сервисы и мобильный интернет LTE в отдаленном селе Балаганнах Верхневилюйского улуса Республики Якутия, история которого известна с ХVI века как стойбище эвенков. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сеть МТС покрывает всю территорию села, где проживает около 300 жителей. Доступ к звонкам и быстрому мобильному интернету получили жилые улицы и социально значимые объекты села – модульный завод по переработке молока и производству хлебобулочных изделий, средняя общеобразовательная школа, детский сад, сельский клуб, больница и магазины.

Современная инфраструктура связи предоставляет высокую скорость соединения голосовых звонков и передачи данных, которая позволяет пользоваться цифровыми необходимыми для жизни сервисами – порталами госуслуг, медицинских и образовательных учреждений, а также онлайн- банками и др.

«Основной деятельностью селян в Балаганнахе является мясо-молочное скотоводство, и с помощью мобильного интернета жители смогут, например, смотреть в хорошем качестве видео по ведению сельского хозяйства. На данный момент почти 90% населения Якутии, проживающего в сельской местности, уже имеют доступ к высокоскоростному интернету МТС, и мы видим его востребованность. Уверен, жители Балаганнаха оценят качество связи на новой сети», — отметил директор МТС в Республике Саха (Якутия) Прокопий Неустроев.

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