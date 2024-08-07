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В июле 2024 г. количество платежей в «Кошельке ЦУПИС» выросло в четыре раза

В июле 2024 г. количество платежей в пользу букмекеров в «Кошельке ЦУПИС» достигло исторического показателя и превысило 1,5 млн транзакций. Это в четыре раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Об этом CNews сообщили представители «Единого ЦУПИС».

Всего за 2024 г. «Единый ЦУПИС» успешно провел порядка 9 млн переводов с «Кошелька» на балансы букмекерских контор. 95% платежей, совершенных с помощью Кошелька ЦУПИС, проходят менее чем за секунду. Это быстрее, чем с использованием других платежных методов, включая банковские карты и другие электронные кошельки.

«Пользователи «Кошелька ЦУПИС» ценят возможность пополнять баланс сразу нескольких букмекеров в формате «единого окна», не заходя в приложение каждого букмекера. Сегодня вносить средства на Кошелек можно самым простым и оперативным способом – по номеру телефона через СБП. Кошелек значительно экономит время спортивных болельщиков и позволяет держать все траты и выигрыши под контролем благодаря расширенной финансовой аналитике. Все эти возможности обеспечили исторический показатель переводов в 1,5 млн транзакций за прошедший месяц, в том числе в период ЕВРО-2024», – сказал Артем Сычев, член правления, коммерческий директор «Единого ЦУПИС».

«Кошелек ЦУПИС» – электронный кошелек и личный кабинет для управления финансами в спортивной индустрии, который позволяет игрокам взаимодействовать с букмекерами. С помощью «Кошелька ЦУПИС» все операции с букмекерами совершаются в два клика. Приложение доступно на компьютере, телефоне или планшете.

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