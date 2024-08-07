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В «Облаке Mail.ru» стала доступна новая функциональность на базе ИИ

«Облако Mail.ru» запустило новую функцию определения пользователя по лицу на базе искусственного интеллекта. Теперь все фотографии с крупных мероприятий, выставок и концертов могут быть отобраны автоматически и отправлены гостям, присутствующим на снимках. Об этом CNews сообщили представители VK.

Для того, чтобы воспользоваться новой функцией, пользователям достаточно скачать приложение «Облака», отсканировать специальный QR-код события и сделать свое селфи. После окончания мероприятия, благодаря технологии распознавания лиц, Облако самостоятельно выделит фотографии, на которых присутствует конкретный человек, и добавит их в приватную папку в приложении владельца. Также пользователи получат пуш-уведомление о готовности своих снимков.

Так в рамках VK Fest свыше 234 тыс. фотографий сделали и загрузили профессиональные фотографы в «Облако Mail.ru», где более 205 тыс. гостей смогли получить свои фотографии без их поиска в общей ленте.

«"Облако Mail.ru" помогает пользователям не только хранить и делиться своими снимками, но и упорядочивать весь их объем, будь то селфи или множество фотографий с мероприятий. Новая функция на базе искусственного интеллекта даст возможность пользователям сохранить личное время и не тратить его на поиск своих фотографий с крупных мероприятий» — сказал Сергей Тарасенко, руководитель продуктового направления «Облако Mail.ru».

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