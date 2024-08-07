В приложение «Яндекс Go» добавили сервис для автовладельцев «Мое авто»

В супераппе «Яндекс Go» появился новый сервис – «Мое авто». Он объединяет в себе все услуги для комфортного передвижения на собственной машине. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Автомобилисты смогут заправить машину, зарядить электрокар, оплатить платные дороги и мойки, заказать эвакуатор. Для удобства можно настроить все фильтры – тогда сервис будет предлагать, например, АЗС с конкретным видом топлива или зарядки с нужным типом коннектора. В ближайшее время добавится оплата штрафов, а позднее – и парковок.

Яндекс В приложение « Яндекс Go » добавили сервис для автовладельцев «Мое авто»

С помощью «Яндекс Go» горожане могут решить все повседневные задачи. Например, как добраться до нужного места: взять такси, каршеринг, самокат или построить маршруты на всех видах городского транспорта — автобусах, трамваях, метро и электричках. Теперь к этому списку добавились услуги для личных автомобилей.

«Мое авто» запускается постепенно и в ближайшее время появится у всех в «Яндекс Go».