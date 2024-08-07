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Wildberries запустил онлайн курс для продавцов

На площадке Центра развития предпринимателей PRO Wildberries появился бесплатный курс о том, как работать на Wildberries. Он подходит как новичкам, только начинающим бизнес на маркетплейсе, так и опытным продавцам. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Курс для самостоятельного изучения разделен пять тематических блоков. Корпус статей, а также видео и аудио контент охватывают все ключевые аспекты бизнеса на платформе: основы работы с товаром, аналитику продаж, взаимодействие с клиентами, эффективное продвижение товаров.

Пользователям PRO Wildberries теперь всегда доступны актуальные советы и инструкции. Например о том, какую форму регистрации бизнеса лучше выбрать, что начать работать с маркетплейсом, как настроить безопасность личного кабинета, работать с документами при оформлении товаров и подтверждать права на их реализацию, управлять рекламными кампаниями.

Материалы будут еженедельно обновляться и дополняться новыми темами и разделами.

В создании контента приняли участие специалисты из разных подразделений Wildberries, например, руководитель направления обучения и развития продавцов рекламной платформы Анастасия Стукалова, CPO направлений «Контент» и «Аналитика продавца» Анастасия Сычева и др. Также в разработке курса участвовали приглашенные эксперты рынка и опытные продавцы с многомиллионными оборотами.

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