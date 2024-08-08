«Авито Работа»: дальнобойщики вновь возглавили список высокооплачиваемых рабочих профессий

Эксперты «Авито Работы» изучили средние зарплатные предложения в сегменте рабочих профессий за июль 2024 г. и составили список самых высокооплачиваемых специалистов. Результаты исследования показали: самые высокие средние зарплаты для кандидатов по рабочим специальностям в июле 2024 г. предлагали на вакансиях водителя-дальнобойщика — 210,734 тыс. руб. в месяц при полной занятости. Это на 51% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Согласно июльскому рейтингу, востребованность рабочих специалистов на рынке труда продолжает расти — вслед за ней увеличиваются и зарплатные предложения для дефицитных сотрудников. Второе место в списке заняла профессия сверловщика. Соискатели на эту позицию в июле 2024 г. могли рассчитывать в среднем на 156,773 тыс. руб. в месяц (+112%) при полном рабочем дне. Третье и четвертое место — у фрезеровщика и токаря соответственно. Средние зарплатные предложения для фрезеровщиков составили 146,08 тыс. руб. (+35%), а для токарей — 137,895 тыс. руб. (+29%) при графике «полный день».

Водители различных категорий остаются одними из наиболее высокооплачиваемых рабочих специалистов. Так, на пятом месте по уровню зарплатных предложений в июле 2024 г. оказалась профессия водителя такси со средней предлагаемой зарплатой для новых сотрудников в 122,948 тыс. руб. при учете всех графиков (+32% за год). Стоит отметить, что зачастую в вакансиях таксистов работодатели указывают верхнюю границу зарплатных предложений для соискателей: фактический доход сотрудников напрямую зависит от количества отработанных смен и может быть ниже указанного значения.

«Сфера доставки, грузоперевозок и логистики остается крайне востребованной среди работодателей — в июле текущего года доля вакансий для специалистов в этой отрасли составила 6,4% от общего числа всех вакансий, уступив только производственной и строительной сферам. Учитывая активное развитие e-commerce, а также серьезный дефицит водителей как грузового, так и легкового транспорта, работодатели предлагают высокие зарплаты, дополнительные бонусы и компенсации для привлечения и удержания сотрудников», — сказал «Артем Егоренков», директор категории «Такси, транспорт и логистика» «Авито Работы».

Новым сотрудникам на позицию сварщика были готовы предложить в среднем 98,897 тыс. руб. в месяц при полном рабочем дне (+22%), каменщика — 97,785 тыс. руб. (+24%), монолитчика — 97,772 тыс. руб. (+38%), шлифовщика — 97,196 тыс. руб. (+40%), а монтажника — 93, 601 тыс. руб. (+23%).