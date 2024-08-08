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МТС: большинство детей в Кировской области слушают сказки на ночь

Холдинг «МТС Медиа» и книжный сервис «Строки» изучили, какие книги родители читают детям в Кировской области, насколько востребованы сказки современных российских авторов и кого дети хотят видеть героями сказок. Об этом CNews сообщили представители МТС.

«МТС Медиа» и книжный сервис «Строки» провели исследование, опросив родителей детей до девяти лет, какие книжки хотят читать и слушать дети. Наиболее востребованными оказались сказки: русские народные и традиционные, сюжеты которых переходят из поколения в поколение. Читают или включают сказки на ночь 88% опрошенных. 36% родителей читают каждый раз разную сказку, 9% - всегда одну и ту же, 55% периодически меняют историю. А 42% родителей сами придумывают сказки и истории и рассказывают детям.

У детей разного возраста пожелания различаются: дети до пяти лет чаще просят читать сказки и истории про дружбу, причем они хотят видеть главными героями сказочных существ, волшебных персонажей или зверей. Ребенок от шести лет предпочитает самостоятельно выбирать книги для чтения - как правило, это истории про приключения, в которых главный герой — человек без магических способностей. Но в целом только 18% всех опрошенных родителей, или примерно каждый пятый, отметили, что ребенок отдает предпочтения человеку как главному герою книжки.

Самыми популярными остаются русские народные сказки, их читают 79%. Сказки народов мира выбирают 69%, а произведения советских писателей — 50% респондентов. Произведения зарубежных авторов XIX-XX века выбирают 34% опрошенных родителей. 28% детей предпочитают сказки современных российских авторов.

Методология: количественное исследование на основе опроса МТС, в котором в опросе участвовали 466 родителей детей в возрасте до девяти лет.

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