CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Интернет Веб-сервисы
|

Предприниматели смогут сделать мини-приложения «ВКонтакте» из сайтов на Tilda, Marquiz и Craftum без дополнительной разработки

Предприниматели смогут сделать мини-приложения «ВКонтакте» из сайтов на Tilda, Marquiz и Craftum без дополнительной разработки. Мини-приложение создается из готового лендинга — одностраничного сайта — за несколько шагов. Работать с кодом не требуется: владельцы бизнесов могут сэкономить на веб-разработке и получить прямой доступ к многомиллионной аудитории ВКонтакте. Об этом CNews сообщили представители «ВКонтакте».

Новый инструмент доступен в популярных конструкторах сайтов — Tilda, Marquiz и Craftum. Создать сервис можно из своего лендинга: достаточно ввести название, при необходимости — описание и категорию, добавить настройки по инструкции. Код будет перенесен автоматически — и сервис появится «ВКонтакте».

«Интеграция подойдет специалистам по маркетингу, дизайнерам, собственникам бизнеса и менеджерам по продажам. Теперь они без знаний по разработке веб-сервисов могут создавать не только лендинги на платформах-конструкторах, но и мини-приложения. А с ними — быстро попадать в крупнейшую соцсеть России и использовать все возможности VK для продвижения своего бизнеса», ― сказал руководитель деврел-направления внешних разработчиков «ВКонтакте» Дмитрий Задохин.

Сервисы «ВКонтакте», созданные на базе лендингов, расширяют возможности для продвижения бизнеса: привлечь клиентов помогают инструменты «VK Рекламы», а также социальные и органические механики в самом сервисе. За счет нового инструмента сокращается путь пользователя до целевого действия. Представители малого бизнеса, которые в дополнение к сайту использовали для продвижения товаров мини-приложения, подтверждают, что они служат еще одной точкой контакта с клиентами и могут положительно влиять на рост доходов и количество продаж.

VK Mini Apps — платформа для создания мини-приложений и игр, работающих внутри «ВКонтакте». На ней можно создать продукт любого масштаба — от лендинга до сложного сервиса со множеством функций. Аудитория платформы — 45 млн пользователей в месяц.

Tilda Publishing — платформа для создания сайтов, интернет-магазинов или посадочных страниц. В основе Tilda — модульный редактор, с помощью которого можно составить сайт без знания кода из 550 готовых блоков. Около 250 тыс. лендингов работают на этой платформе.

Marquiz — онлайн-конструктор маркетинговых квизов. Дизайн и инструментарий позволяют использовать их наравне с лендингом, сайтом или посадочной страницей. Ежемесячно более 20 млн пользователей по всему миру применяют Marquiz в работе.

Craftum ― конструктор сайтов, в основе которого лежит нейросеть Craftum AI. Она по запросу создает сайт с подобранными по тематике изображениями и грамотным текстом.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Управление основными данными: Российские продукты готовы заменить западные системы MDM

Конференция CNews «Информационная безопасность 2024» состоится 26 сентября

Александр Мартыненко, «РТ МИС»: Цифровизация здравоохранения не закончится в ближайшие годы

Созданный россиянином конструктор онлайн-магазинов Ecwid вводит санкции против России

Какое коммуникационное решение для бизнеса выбрать — On-Premise или SaaS

Интернет-ресурсы Курской области под мощной DDoS-атакой

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H13 Pro — удобный и мощный

Повербанки с беспроводной зарядкой емкостью 10 000 мАч: хиты продаж

Как избежать туннельного синдрома: самые эргономичные клавиатуры в 2024 году

Показать еще

Наука

Открыта неправильная галактика с ненасытной черной дырой

Ликбез RnD.CNews: поглощение, взрыв или безмятежность — как будет жить Земля, когда Солнце умрет

Открыта сверхпушистая экзопланета, похожая на сладкую вату, но как она могла образоваться?
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024