Просмотры мультфильмов и детских шоу в «VK Видео» выросли на 57%

В первую неделю августа 2024 г. число просмотров контента для детей в «VK Видео» выросло на 57% по сравнению с показателями июля. Лидерами роста стали популярные детские мультсериалы и фильмы. Об этом CNews сообщили представители VK.

Количество просмотров сериала «Три кота» выросло в два раза. Такой же рост демонстрируют шоу «Маша и Медведь» (+80%), «Смешарики» (+78%) и фильмы от студии «Вольга» (+86%). В топ шоу для детей вошли мультфильмы «Шушумагия» (рост на 238%), «Забезу. Уши с хвостиком» (+115%), «Барбоскины» (+96%), «Лунтик и его друзья» (+85%), «Бодо Бородо» (+84%), «Лекс и Плу: Космические таксисты» (+75%).

Самыми популярными по числу просмотров за этот период стали мультсериалы «Маша и Медведь», «Три Кота» и «Смешарики».

На «VK Видео» представлен контент киностудий «Союзмультфильм», «Вольга», «Ноль плюс Медиа», «Мельница», группы компаний «Рики». В ближайшее компания планирует увеличить количество контента для детей и подростков, начав сотрудничество с новыми киностудиями, блогерами и создателями контента.

Топ-10 мультфильмов и детских шоу: «Шушумагия» (+238%); «Забезу. Уши с хвостиком» (+115%); «Три Кота» (+112%); «Барбоскины» (+96%); «Вольга» (+86%); «Лунтик и его друзья» (+85%);« Бодо Бородо» (+84%); «Маша и Медведь» (+80%); «Смешарики» (+78%); «Лекс и Плу: Космические таксисты» (+75%).