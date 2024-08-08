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В приложении «БКС Мир инвестиций» стали доступны новые возможности

В мобильном приложении БКС появились новые возможности для инвесторов и расширился функционал.. Теперь пользователи могут добавлять на рабочий стол смартфона виджет «Ваш портфель». Его параметры легко настроить под себя и увидеть отображение результата портфеля за день или за все время. Еще одна опция – значок «горячая новость». Он информирует о хотньюс по ценной бумаге в активе. Инвестор в один клик может узнать подробности. Об этом CNews сообщили представители БКС.

Также приложение дополнилось возможностью создания своих подборок ценных бумаг в скринерах, сохранения, редактирования или их удаления. Скринер помогает быстро отобрать подходящие акции и провести их первичный анализ. Сервис содержит набор определенных фильтров, которые помогают в поиске ценных бумаг по нужным критериям. Кроме того, стал доступен выбор уже готовых фильтров от БКС: «Голубые фишки», «Высокие дивиденды», «Недооцененные компании».

Теперь инвесторы могут использовать три индикатора теханализа: МА, EMA и BOLL. Для этого в карточке ценной бумаги нужно выбрать полноэкранный режим. Также стало удобнее отслеживать маржинальные позиции: индикатор устойчивости доступен для тех, кто совершает сделки с неполным покрытием. Он показывает, насколько счет трейдера близок к маржин-коллу и принудительному закрытию позиции. Анализ при этом ведется по каждому счету.

Появились фильтры облигаций с интересной доходностью. Они разработаны, чтобы помочь инвесторам самостоятельно найти наиболее привлекательные бумаги. В частности, был добавлен поиск по надежности, типу купонных выплат и ликвидности, а также «доходность к погашению». Предусмотрены пресеты «выше инфляции», «выше средней ставки по депозитам» и пр. Опция особенно интересна для пользователей, которые ищут надежные инструменты для инвестирования. Кроме того, на карточке «Облигации», в блоке над графиком, теперь появляются три состояния — «Дефолт», «Скоро погашение» и «Оферта», которые отображаются при наступлении определенных событий.

Вывод денежных средств со счета стал еще быстрее. Распоряжаться деньгами можно сразу после продажи ценных бумаг, а не на следующий день. БКС не взимает комиссию за вывод средств с брокерского счета в режиме Т0. Для вывода доступны деньги, вырученные за продажу любых ценных бумаг, которые торгуются на Мосбирже в рублях с расчетом на следующий день. Максимальная сумма за один транш — до 10 млн руб.

Чтобы воспользоваться всеми функциями, нужно обновить мобильную платформу «БКС Мир инвестиций» до последней версии.

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