CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce Ритейл Розница
|

«Яндекс Лавка» открыла собственный офлайн-магазин

«Яндекс Лавка» открыла свой первый офлайн-магазин в Москве в Пресненском районе. Теперь покупатели смогут делать заказы не только в приложении, но и собирать корзину в реальном магазине.

Площадь магазина «Лавки» составляет 230 кв. м. В ассортименте — более 3 тыс. позиций. Среди них продукты и товары для дома, представленные в «Лавке», а также овощи, фрукты, готовые блюда и другие товары от собственных брендов сервиса, например, «Из Лавки» и «Лавка 100». В магазине также работает кафе — в нём покупатели могут взять прохладительные и горячие напитки, десерты, готовую еду и свежую выпечку от бренда «Лавки».

Чтобы знакомить покупателей с новинками, «Лавка» планирует проводить в магазине дегустации продуктов от собственного бренда «Из Лавки». Покупатели смогут пробовать новые продукты сервиса, а также дегустировать блюда, которые компания подготовит к Новому году, 8 Марта и другим праздникам.

Магазин работает в тестовом режиме, он находится по адресу: 2-я Звенигородская улица, 13с4, рядом с жилым комплексом «Квартал Lucky».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Техподдержка «Базальт СПО» — гарантия надежной работы вашей ИТ-инфраструктуры

Конференция CNews «Информационная безопасность 2024» состоится 26 сентября

Крупный ритейл переходит на российские платформы электронной коммерции

Созданный россиянином конструктор онлайн-магазинов Ecwid вводит санкции против России

Как автоматизировать учет персональных данных и избежать штрафов за их утечку

Интернет-ресурсы Курской области под мощной DDoS-атакой

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H13 Pro — удобный и мощный

Повербанки с беспроводной зарядкой емкостью 10 000 мАч: хиты продаж

Как избежать туннельного синдрома: самые эргономичные клавиатуры в 2024 году

Показать еще

Наука

Открыта неправильная галактика с ненасытной черной дырой

Ликбез RnD.CNews: поглощение, взрыв или безмятежность — как будет жить Земля, когда Солнце умрет

Открыта сверхпушистая экзопланета, похожая на сладкую вату, но как она могла образоваться?
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024