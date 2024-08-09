«Авто.ру Бизнес» определил самые продаваемые подержанные автомобили с пробегом в июле

Сервис «Авто.ру Бизнес» выяснил, какие модели подержанных автомобилей продавались успешнее всего в июле 2024 г. Анализировались выбывшие объявления автомобилей в возрасте от трех до девяти лет на «Авто.ру» за июль 2024 г. В эконом-классе по-прежнему доминируют отечественные марки, среди среднего класса наибольшей популярностью продолжают пользоваться машины из Кореи. Премиум сегмент остается прочно закреплен за брендами из Германии. Об этом CNews сообщили представители «Авто.ру».

В сегменте эконом-класса лидером по продажам стала Kia Rio (1,383 млн руб.), за ним следует Lada Granta со средней стоимостью 693 тыс. руб. Закрывает тройку лидеров Lada Vesta (1 111 тыс. руб.).

В среднем классе на первом месте оказалась Toyota Camry со средней стоимостью 2,885 млн руб. За ней идут Hyundai Creta (1,883 млн руб.) и Volkswagen Tiguan (2,739 млн руб.). В целом предпочтение покупателей не сильно поменялись: вновь лидирует продукция корейского автопрома — восемь строк из 20 занимают модели Kia и Hyundai.

В премиальном сегменте доминируют бренды немецкого производства BMW и Mercedes-Benz. Открывает тройку лидеров BMW 5er средней стоимостью 4,114 млн руб. Второе место занимает Mercedes-Benz E–Класс (4,064 млн руб.), третье – BMW X5 (6,292 млн руб.).

В июле увеличились сроки продажи автомобилей от профессиональных продавцов: с 32 дней в прошлом месяце до 34 в текущем. Машины от частных продавцов стали продаваться лишь на день дольше: машины уходили в среднем за 59 дней. Срок продажи машин от дилерских центров за месяц не изменился и в среднем составил 38 суток.