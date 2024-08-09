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«Домклик» использует инновационные решения для дистанционной оценки строительства домов

«Домклик» интегрировал платформу Рососмотр, созданную стартапом VIEWAPP, выпускником международного акселератора Sber500, в процесс оценки строительства домов своих клиентов по всей России. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Платформа цифровых осмотров Рососмотр позволяет клиентам провести осмотр самостоятельно и удаленно, а сотрудникам «Домклик» — проверить данные на достоверность. На основе собранной информации банк принимает решение о выдаче следующего транша кредита для продолжения строительства в течение 10 минут вместо нескольких часов. Приложением уже воспользовались более 50 тыс. человек.

Рососмотр — платформа для создания и управления любыми видами осмотров и мобильное приложение с защитой создаваемого контента от подмены и изменения. Пользователи самостоятельно проводят дистанционный осмотр и загружают необходимые фото и видео в приложение для смартфона. Осмотры проводятся по заранее разработанным сценариям. Кроме самих фотографий и видео, «Домклик» видит точные координаты, где сделаны снимки, поэтому может соотнести их с координатами участка, на котором должен быть построен дом, и убедиться в подлинности строительства. Система имеет высокую степень защиты от подмены геокоординат.

Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка: «Приложение Рососмотр — образец инновационных разработок, которые меняют правила игры в строительстве и финансах, а главное приносят реальную пользу нашим клиентам. Основная задача, которую оно решает — фиксация этапов строительства объекта для подтверждения банку целевого использования кредитных средств. Приложение гарантирует точность в определении геолокации объекта, блокирует подмену и изменения реальных снимков, а также с помощью нейронных сетей выявляет подозрительные осмотры. Все это значительно сокращает время на принятие решения банком о выдаче нового транша, и мы рады, что уже более 50 тыс. наших клиентов смогли воспользоваться приложением».

Александр Фокин, генеральный директор VIEWAPP: «Проблема, которую мы решаем — это осмотр очередного этапа строительства (фундамент или дом), чтобы банк был уверен, что клиент потратил деньги целевым образом. Для этого мы определяем геолокацию, защищаем ее от подмены и изменений. Мы используем математические и статистические методы, а также нейронные сети для выявления подозрительных осмотров».

Стартап VIEWAPP является выпускником первой волны международного акселератора для ИТ-стартапов Sber500. Ранее также используется «СберЛизингом» для удаленного осмотра имущества.

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