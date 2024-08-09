Исследование «МТС Медиа»: 42% родителей придумывают сказки на ночь

Почти 90% родителей из Новосибирска включают или читают сказки детям на ночь, 42% мам и пап сами придумывают истории. Исследование провели «МТС Медиа» и книжный сервис «Строки». Об этом CNews сообщили представители МТС.

В исследовании «МТС Медиа» и книжного сервиса «Строки» участвовали родители детей до 9 лет. Мам и пап спросили, какие книжки хотят читать и слушать дети. Оказалось, что лидируют бумажные книги со сказками — их выбрали 80% опрошенных, на втором месте аудиокниги (порядка 60%), на третьем — электронные книги (чуть менее 30%). Средняя продолжительность чтения сказок – 20 минут.

Самые популярные — русские народные сказки и сказки народов мира. 80% родителей и детей предпочитают «Теремок» и «Колобок», а 70% опрошенных выбирают «Красную шапочку» и «Золушку». Среди участников исследования популярны и произведения советских писателей — «Приключения Незнайки», «Крокодил Гена и его друзья» — их выбрали 50% респондентов. Растет популярность современных российских авторов, их выбирают 30% опрошенных. Кстати, эти произведения можно найти на сервисе Строки: «Приключения необыкновенных принцесс», «Баба Яга на Новый год», «Мышонок Усик», «Скарабей сердца», «Проклятие крокодила».

У детей разного возраста различаются предпочтения. Например, малыши до 5 лет чаще всего просят прочитать сказки про дружбу, где в центре сюжета сказочные герои или звери. А вот дети от 6 лет уже самостоятельно выбирают книги для чтения. Как правило, это истории про приключения, в которых главный герой — человек без магических способностей.

Большую роль играют иллюстрации, именно их 38% родителей назвали главной причиной выбора сказки. На втором месте оказались сказки, которые мамы и папы хорошо знают, так как сами читали в детстве (37%), на третьем — классические сказки, которые, по мнению родителей, должен знать каждый (34%).

Главным фактором в выборе аудиокниги для респондентов — желание самого ребенка послушать конкретную историю. Об этом аналитикам «МТС Медиа» и книжного сервиса Строки рассказали 17% опрошенных.