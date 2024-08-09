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«Магнит Маркет» запускает сервис доставки «Магнит Пост»

Маркетплейс «Магнит Маркет» (входит в группу компаний «Магнит») объявил о запуске сервиса «Магнит Пост» для доставки заказов из онлайн-магазинов. Заказы покупателей, сделанные на партнерских площадках, будут доставляться в ПВЗ «Магнит Маркета», большинство из которых расположены в магазинах розничной сети «Магнит».

К настоящему времени «Магнит Маркет» приступил к подключению первых партнеров к своему новому сервису. Ожидается, что в ближайшие месяцы клиентами «Магнит Пост» станут несколько крупных компаний.

Заказы из магазинов партнеров будут доставляться в сортировочные центры «Магнит Маркета», а оттуда развозиться в ПВЗ. Доставка будет осуществляться собственной логистической службой «Магнит Маркета» во всех регионах его присутствия и будет занимать в среднем два дня.

Сеть ПВЗ «Магнит Маркета» в настоящее время объединяет более 1,5 тыс. точек в 126 городах, включая Москву, Казань, Самару, Уфу, Нижний Новгород и др. По мере географической экспансии маркетплейса сервис «Магнит Пост» будет доступен в новых населенных пунктах и регионах.

Константин Измайлов, генеральный директор маркетплейса «Магнит Маркет», сказал: «Запуск сервиса «Магнит Пост» позволит нам стать ближе к потребителям, привлечь дополнительный трафик на «Магнит Маркет» и в магазины «Магнит», где расположены наши пункты выдачи заказов. Теперь в ПВЗ «Магнит Маркета» покупатели смогут получать не только заказанные на этой площадке товары, но и товары из других онлайн-магазинов, в том числе и тех, которые не присутствуют на маркетплейсах или представлены там с ограниченным ассортиментом. Мы считаем, что запуск «Магнит Пост» поможет улучшить покупательский опыт и сблизит процесс онлайн-шоппинга с повседневными покупками продуктов в магазинах «Магнит». В свою очередь, партнерские магазины и агрегаторы доставки благодаря сотрудничеству с «Магнит Пост» смогут расширить охват, предложив покупателям больше пунктов выдачи в удобных локациях».

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