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МТС улучшила качество связи в торгово-развлекательном центре «Кузьминки Молл»

МТС улучшила качество мобильной связи на территории торгово-развлекательного центра «Кузьминки Молл» в районе Кузьминки в Юго-Восточном административном округе Москвы.

ТРЦ «Кузьминки Молл» является одним из крупнейших общественных торгово-развлекательных пространств в районе Кузьминки, где проживают около 140 тысяч человек. В трехэтажном здании центра общей площадью около 70 тыс. кв.м. специалисты МТС установили внутреннюю четырехсекторную базовую станцию стандартов 2G и 4G с двойной антенной MIMO 2х2, которая позволяет увеличить скорость мобильного интернета в полтора-два раза.

Установленное оборудование обеспечивает равномерное и качественное покрытие мобильной связью в здании ТРЦ, включая подземную парковку на 300 мест. Благодаря современной сети связи посетители и персонал центра могут пользоваться мобильным интернетом на скорости до 200 Мбит/с на всей территории комплекса.

«Команда технических специалистов МТС имеет многолетний опыт внедрения indoor-технологии, когда телекоммуникационное оборудование мобильной связи устанавливается внутри помещений. Такое решение идеально подходит для высотных жилых зданий и масштабных общественных пространств различного назначения. Только с начала года мы применили эту технологию почти в 30 локациях в Москве и области, включая жилые многоквартирные дома, а также торговые, медицинские и учебные центры», – сказал технический директор московского региона МТС Владислав Медведев.

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