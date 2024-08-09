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Платформа Doma.ai интегрирована с 1С — новое решение СМАРТ-ЖКХ

Онлайн-платформа для автоматизации управления жилым фондом Doma.ai (компания-партнер «Сбера») реализовала новую интеграцию совместно со «Смарт-ЖКХ» (партнер «1С»). Теперь жители будут получать в мобильном приложении подробную квитанцию о коммунальных расходах, а общее время ее получения сократится с 3 дней до 2 часов.

Уже в этом году воспользоваться новыми функциями сможет более 1,1 млн россиян, для этого управляющей компании достаточно подключить мини-приложение в личном кабинете Doma.ai

Большинство управляющих организаций в России загружают квитанции в банковские сервисы вручную — и тратят на это от 5% до 10% всего рабочего времени. Подключение мини-приложения сократит временные издержки в несколько раз, поскольку все данные из систем бухгалтерии, таких как «», будут передаваться в мобильное приложения жителя Doma.ai автоматически. Платформа интегрирована со всеми версиями «1С», в частности, с «1С-Рарус», которая адаптирована под нужды компаний из сферы ЖКХ.

Упростится также и процесс получения квитанций: если сейчас большинство жителей получается информацию через бумажные носители, то теперь квитанции будут хранится в приложении. Это сэкономит затраты УК на бумаге и упростит жизнь собственников квартир – вся информация автоматически появляется и обновляется в мобильном устройстве.

«Эффективное управление домами включает активное участие всех участников рынка ЖКХ: УК, вендоров и жителей домов. Благодаря единой IT-инфраструктуре компании масштабируют свои услуги, УК сокращают операционные и временные издержки, а больше всех пользы получают жители. Интеграция со «Смарт-ЖКХ» упрощает весь процесс оплаты коммунальных платежей: от передачи показаний до быстрой загрузки квитанций», – сказала директор по клиентскому сервису Doma.ai Алла Губина.

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