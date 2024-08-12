«2ГИС» включил сверхдетальные дороги на картах 20+ городов — теперь и на экранах авто с CarPlay и Android Auto

Теперь реалистичные дороги с актуальной шириной, разметкой полос, пешеходными переходами, светофорами, парковочными карманами и трёхмерными развязками доступны всей аудитории «2ГИС» — как в мобильном приложении, так и на мультимедиа экранах автомобилей c Apple CarPlay и Android Auto. Ранее опцию тестировали в бета-режиме, её можно было включить только в настройках навигатора.

«Мы детализировали дороги на картах, чтобы водители не ошибались на сложных развязках и перекрёстках, — сказал Максим Берёзкин, руководитель продуктового направления «Транспорт» в «2ГИС». — Реалистичные дороги уже доступны на картах более чем двух десятков городов России, постепенно будем расширять этот список».

Сейчас в «2ГИС» дороги с разметкой полос и другими полезными деталями отображаются в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Красноярске, Челябинске, Самаре, Уфе, Краснодаре, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Воронеже, Волгограде, Сочи, Иркутске, Тюмени, Мурманске, Кемерове, Ленинске-Кузнецком, Петрозаводске и Горно-Алтайске.

Кроме разметки полос на дорогах отрисованы пешеходные переходы и светофоры, объемные развязки, съезды, островки безопасности, зоны действия видеокамер контроля скорости, детализированы опоры на многоуровневых дорогах, а въезды в туннели отображаются в реальном 3D, что помогает лучше ориентироваться.

Обновление уже доступно в актуальной версии в «2ГИС» для iOS и Android в App Store и Google Play.