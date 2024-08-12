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«Летай» расширил радиопокрытие в Татарстане

В июле 2024 г. «Летай» повысил скорость передачи данных в поселках, промзонах и парках, тетюшском техникуме, а также обеспечил связью гостей кряшенского праздника Питрау. Всего по Татарстану построили и модернизировали 19 базовых станций (БС) в 18 населенных пунктах. Об этом CNews сообщили представители «Таттелеком».

Связь стала стабильнее и на трассах республики. Например, на дороге Алексеевское – Альметьевск оптимизировали две БС. Расширилось покрытие и для путешествующих по автомагистрали М-12. Здесь возвели площадку на участке, примыкающем к Пестречинскому району, и провели модернизацию оборудования в Кайбицком. С 2023 г. «Летай» построил на автобане 13 базовых станций и модернизировал 4 телеком-площадки. Благодаря этому качество связи на татарстанском отрезке пути улучшилось на 4,4%, а охват высоким уровнем сигнала вырос до 93%.

Кроме того, «Летай» организовал покрытие для участников летнего праздника кряшен Питрау в селе Зюри Мамадышского района, где собрались около 60 тыс. гостей. Чтобы разгрузить сети, специалисты установили на территории мероприятия четыре дополнительных сектора на существующей БС.

Масштабные работы на сетях прошли в нескольких районах республики. К примеру, впервые мобильная связь появилась в населенном пункте Ямаш (Альметьевский район), а мобильный интернет – в населенных пунктах Городище (Зеленодольский район) и Нижнее Озеро (Верхнеуслонский район). В двух селах последнего также увеличили емкости телеком-оборудования. За счет этого в Никольском и Больших Мемях снизилась загруженность сети и увеличилась скорость передачи данных.

Две площадки модернизировали в 30-м микрорайоне и промзоне Нижнекамска. В Тетюшах дооснастили оборудование, покрывающее жилые дома и сельскохозяйственный техникум, в котором обучаются порядка 350 студентов. В результате для местных абонентов интернет ускорился в 1,5 раза.

Расширили радиопокрытие и для жителей Нижнего Абдулово Альметьевского района и дачников в жилом массиве Белянкино в пригороде Казани, где возвели новую площадку. А в нефтяной столице Татарстана заработал дополнительный сектор вблизи парка культуры и отдыха «Каскад прудов». Теперь у жителей города, прогуливающихся в общественном пространстве, будет быстрее загружаться трафик.

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