Пингвины и тюлени в Приморском океанариуме получили обновленные скорости интернета МТС

МТС сообщает о модернизации сети в Приморском океанариуме на острове Русский. Рефарминг, или перевод частот 3G на современный стандарт LTE, позволил увеличить скорость передачи данных на территории научно-образовательного комплекса в среднем на 25%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Обновленная сеть МТС покрывает внутреннюю территорию океанариума - всего около 37 тыс. кв. м. Благодаря рефармингу частот специалистам МТС удалось в короткие сроки и без установки дополнительного телеком-оборудования, расширить емкость сети и увеличить скорости интернета.

Высокоскоростной мобильный интернет позволит посетителям океанариума комфортно пользоваться современными сервисами цифровой экосистемы МТС, делиться в мессенджерах и социальных сетях уникальными кадрами и видео из океанариума. Улучшенная LTE-сеть также поможет сотрудникам научно-образовательного комплекса внедрять и развивать цифровые решения на основе интернета вещей и экологического мониторинга.

«Ежегодно Приморский океанариум посещает более полумиллиона человек. Пик сезона традиционно приходится на летние месяцы, особенно июль и август. Потребление интернет-трафика в научно-образовательном комплексе также стабильно растет - каждый год мы фиксируем рост в среднем на 20%. Чтобы обеспечить цифровой комфорт посетителей и сотрудников, мы провели рефарминг внутренней сети связи. Покрытие качественной связью ключевых объектов туристической и научной инфраструктуры региона — один из приоритетов нашей работы», — отметила директор филиала МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.