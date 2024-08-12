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«Сферум» при поддержке Минпросвещения России подготовил новый бесплатный онлайн-курс для педагогов

«Сферум» сообщает о старте приема заявок на новый бесплатный онлайн-курс для педагогов «Педагог настоящего: как учить и учиться в современном мире». Курс разработан при поддержке Министерства просвещения России, а по итогам его прохождения педагоги смогут получить удостоверение о повышении квалификации для своего портфолио. Об этом CNews сообщили представители VK.

Курс длится 36 часов и включает в себя семь коротких уроков по 10 минут, а также материалы для самостоятельного изучения. Он дает возможность за четыре модуля проработать четыре актуальные компетенции: «критическое мышление», «креативность», «коммуникация: как общаться с детьми и родителями» и «кооперация». Участники курса изучат цифровые инструменты и дополнительные материалы, чтобы работать с учениками разных возрастов.

Спикерами курса выступили Виктория Шиманская, доктор психологии, Петр Земсков, учитель математики и блогер-миллионник, Александр Оджо, финалист конкурса «Классная тема», Александра Латышева-Галеева, руководитель проектов по работе с вузами креативного направления VK Education, Татьяна Рассолова, учитель русского языка и литературы и Александр Низов, руководитель направления методологии Центра знаний «Машук» и Российского общества «Знание». Кроме того, в нем приняли участие Рустам Хайбуллов, вице-президент по стратегическим проектам VK, Вера Вартанян, руководитель направления методологии «Сферум», VK.

Для получения удостоверения о повышении квалификации необходимо изучить материалы курса и выполнить итоговое тестирование.

«К новому учебному году "Сферум" запускает новый бесплатный онлайн-курс для педагогов, в котором профессионалы своего дела поделятся с коллегами собственными наработками по развитию у детей креативности, критического мышления и других полезных мягких навыков. Мы надеемся, что он будет полезен всем работникам образования и поможет им эффективно использовать цифровые инструменты в своей работе», — сказал Рустам Хайбуллов, вице-президент по стратегическим проектам VK.

По данным на начало августа 2024 г. запущенный ранее «Сферумом» бесплатный онлайн-курс для педагогов «Учебный профиль "Сферум" в "VK Мессенджере": решение образовательных задач с использованием сервиса» собрал почти 110 тыс. заявок на его прохождение. Педагоги активно занимаются в рамках курса, и более 47 тыс. слушателей уже получили сертификаты об окончании.

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